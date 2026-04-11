प्रधान की सीट रिजर्व तो क्या हाथ से जाएगा मौका या दूसरी पंचायत से लड़ सकते हैं चुनाव, जानें क्या कहता है नियम?
आरक्षण रोस्टर चुनावी तस्वीर को बदल जरूर देता है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 2:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की दस्तक के साथ ही गांव-गांव में सियासी हलचल तेज हो गई है. आरक्षण रोस्टर जारी होते ही कई पंचायतों में पुराने समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. जहां कुछ नए चेहरों के लिए अवसर पैदा हुए हैं, वहीं कई पूर्व प्रधान और प्रतिनिधि असमंजस में हैं. सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर किसी पंचायत में प्रधान पद आरक्षित हो जाए, तो क्या पुराने नेताओं का चुनावी सफर यहीं खत्म हो जाता है या फिर उनके पास कोई और विकल्प भी मौजूद है.
रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं, लेकिन विकल्प खत्म नहीं
आरक्षण रोस्टर के अनुसार यदि किसी पंचायत में प्रधान पद किसी विशेष वर्ग- जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है, तो उस श्रेणी में न आने वाला उम्मीदवार उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता. ऐसे में सामान्य वर्ग के कई पूर्व प्रधान इस बार सीधे तौर पर अपनी ही पंचायत से बाहर हो गए हैं. लेकिन नियमों को ध्यान से देखें तो साफ होता है कि उनके लिए चुनावी रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होते.
दूसरी पंचायत से चुनाव लड़ने का नियम
पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत एक अहम प्रावधान यह है कि उम्मीदवार दूसरी पंचायत से भी चुनाव लड़ सकता है. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. सबसे पहले, जिस पंचायत से उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है, वहां उसकी मतदाता सूची में एंट्री होनी चाहिए. इसके साथ ही उसे कम से कम 6 महीने तक उस पंचायत का सामान्य निवासी (ऑर्डिनरी रेजिडेंट) होना जरूरी है. इसके अलावा नामांकन के समय एक प्रस्तावक (प्रोपोजर) का उसी पंचायत का वोटर होना भी अनिवार्य है. इन सभी शर्तों को पूरा करने पर कोई भी उम्मीदवार दूसरी पंचायत से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकता है. हालांकि, इसके लिए पहले से तैयारी और समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है.
पंचायत समिति और जिला परिषद के विकल्प
अगर कोई पूर्व प्रधान अपनी पंचायत से चुनाव नहीं लड़ पाता, तो उसके पास पंचायत समिति (BDC) और जिला परिषद के चुनाव में उतरने का विकल्प भी मौजूद रहता है. पंचायत समिति चुनाव के लिए उम्मीदवार को संबंधित ब्लॉक की किसी भी पंचायत का मतदाता होना चाहिए. वहीं जिला परिषद चुनाव के लिए पूरे जिले के भीतर किसी भी पंचायत का वोटर होना पर्याप्त है. इसका मतलब यह है कि पंचायत स्तर पर रास्ता बंद होने के बावजूद ऊपरी स्तर की राजनीति में प्रवेश का मौका बना रहता है. कई नेता इसी रणनीति के तहत अपनी राजनीतिक सक्रियता जारी रखते हैं.
पूर्व प्रतिनिधियों के लिए भी समान नियम
यह नियम सिर्फ पूर्व प्रधानों पर ही नहीं, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पूर्व सदस्यों पर भी लागू होते हैं. यदि उनकी सीट भी इस बार आरक्षित हो जाती है, तो वे दूसरी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. यानी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, बशर्ते उम्मीदवार तय नियमों का पालन करे.
नई रणनीति और नए समीकरण
आरक्षण रोस्टर ने भले ही कई नेताओं के समीकरण बिगाड़ दिए हों, लेकिन इसे एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है. जहां पुराने नेताओं को नई रणनीति बनानी पड़ रही है, वहीं नए चेहरों को राजनीति में आगे आने का मौका मिल रहा है. कई स्थानों पर अब मुकाबला पूरी तरह बदल चुका है और चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है.
स्पष्ट है कि आरक्षण रोस्टर चुनावी तस्वीर को बदल जरूर देता है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करता. जरूरत है सही जानकारी, समय पर तैयारी और नियमों की समझ की. अब देखना होगा कि बदले हुए हालात में कौन से पुराने चेहरे नई रणनीति के साथ वापसी करते हैं और कौन से नए चेहरे इस मौके को भुनाकर अपनी पहचान बनाते हैं
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