ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, बिंदल बोले- 'हर दिन बदल रहा रोस्टर'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ( FACEBOOK@RAJEEVBINDAL )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रोस्टर को लेकर हालात बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने दावा किया कि बार-बार बदलते रोस्टर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं. 'हर दिन बदल रहा रोस्टर' डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में तीन दिनों के भीतर अलग-अलग रोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जो हैरान करने वाला है. उनके मुताबिक, एक दिन रोस्टर जारी होता है, अगले दिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है और फिर तीसरे दिन नया रोस्टर सामने आ जाता है. उन्होंने इसे चुनावी धांधली का सुनियोजित प्रयास बताया. बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से जनता का भरोसा पूरी तरह टूट रहा है. उन्होंने कहा कि अब लोगों को यह भी विश्वास नहीं रह गया है कि जो रोस्टर आज जारी हुआ है, वह कुछ दिनों बाद भी वैसा ही रहेगा. यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. महंगाई और टैक्स पर सरकार को घेरा