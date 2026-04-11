ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, बिंदल बोले- 'हर दिन बदल रहा रोस्टर'

बीजेपी का कहना है कि जनता में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है. जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी.

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (FACEBOOK@RAJEEVBINDAL)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी रोस्टर को लेकर हालात बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने दावा किया कि बार-बार बदलते रोस्टर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

'हर दिन बदल रहा रोस्टर'

डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में तीन दिनों के भीतर अलग-अलग रोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जो हैरान करने वाला है. उनके मुताबिक, एक दिन रोस्टर जारी होता है, अगले दिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है और फिर तीसरे दिन नया रोस्टर सामने आ जाता है. उन्होंने इसे चुनावी धांधली का सुनियोजित प्रयास बताया. बीजेपी नेता ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से जनता का भरोसा पूरी तरह टूट रहा है. उन्होंने कहा कि अब लोगों को यह भी विश्वास नहीं रह गया है कि जो रोस्टर आज जारी हुआ है, वह कुछ दिनों बाद भी वैसा ही रहेगा. यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.

महंगाई और टैक्स पर सरकार को घेरा

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल पर भारी वैट लगाया और अब सेस लगाने की तैयारी है, जिससे आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा. इसके अलावा सीमेंट, स्टांप ड्यूटी, बस किराया, बिजली और पानी के बिलों में बढ़ोतरी ने जनता को परेशान कर दिया है. उन्होंने एंट्री टैक्स को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इससे हिमाचल की छवि पड़ोसी राज्यों में खराब हो रही है. लोगों को दूसरे राज्यों में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाता है.

'जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा'

डॉ. बिंदल ने कहा कि चंबा से लेकर किन्नौर तक लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस सरकार से पूरी तरह नाराज है और बदलाव चाहती है. यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनआक्रोश का मामला बन चुका है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी और जनता की आवाज बनेगी. उनके अनुसार, यह लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं, बल्कि जनता के हक की है और आने वाले समय में इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें: हरौली उत्सव पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली- सरकारी कार्यक्रम बना कांग्रेस का मंच

TAGGED:

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION ROSTER
RAJEEV BINDAL
HIMACHAL POLITICS
ROSTER CONTROVERSY HIMACHAL
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.