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पंचायत चुनाव में ननद पर भाभी पड़ी भारी, बड़े वोटों के अंतर से जीता प्रधान का चुनाव

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश में 26 मई को पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी. जिसमें कई प्रत्याशियों के सिर प्रधान-उप प्रधान का ताज सजा. वहीं, रामपुर उपमंडल की ज्यूरी त्यावल पंचायत में इस बार प्रधान पद का चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्तों के कारण भी पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना रहा. यहां प्रधान पद के लिए भाभी और ननद आमने-सामने थीं, जिसमें आखिरकार भाभी ने ननद को बड़े अंतर से हराया.

ज्यूरी त्यावल पंचायत में प्रधान पद की उम्मीदवार राज कांता ने शानदार जीत हासिल करते हुए अपनी ननद कांता नेगी को 300 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया. चुनाव आयोग द्वारा जारी परिणामों के अनुसार राज कांता को कुल 635 मत मिले, जबकि कांता नेगी को 335 वोट प्राप्त हुए. परिणाम सामने आते ही पंचायत में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं और लोग इस चुनाव को रिश्तों और लोकतंत्र के अनोखे संगम के रूप में देखने लगे.

ज्यूरी त्यावल पंचायत में राज कांता ने जीता प्रधान का चुनाव (ETV Bharat)

चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने पंचायत के विकास को मुख्य मुद्दा बनाया. पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, स्वच्छता अभियान और युवाओं के लिए बेहतर सुविधाओं के वादों के साथ दोनों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगा. हालांकि, मतदाताओं ने राज कांता के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया. जीत के बाद राज कांता के समर्थकों ने पंचायत क्षेत्र में ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जमकर जश्न मनाया.