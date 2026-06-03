कुल्लू में प्रवीण और बंजार में गिरधारी ने बचाई कांग्रेस की लाज, मनाली में भी 'हाथ' को नहीं मिला 'साथ'
मोहल में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की अंतर्कलह बनी हार का बड़ा कारण, विधायक का किया प्रचार भी नहीं आया काम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 1:35 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में 31 मई को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावी नतीजे सामने आने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है. वहीं, जिला कुल्लू में 14 वार्डों के चुनावी नतीजे आ गए हैं. जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 9 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ चार सीटों से ही गुजारा करना पड़ा. वहीं, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है. प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस जिला कुल्लू में जिला परिषद उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई.
मनाली जिला परिषद में कांग्रेस का सूपड़ा साफ
वहीं, बात करें मनाली विधानसभा क्षेत्र की तो, यहां कांग्रेस का जिला परिषद का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया है. मनाली में कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है. इससे पहले नगर परिषद मनाली में भी सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी और उसमें भी कांग्रेस के सभी प्रत्याशी हार गए थे. कुल्लू विधानसभा में जिला परिषद के बरशेनी वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण ठाकुर जीते हैं. बंजार विधानसभा में भी एक मात्र धाउगी की सीट पर ही कांग्रेस के गिरधारी लाल को विजय हासिल हुई है. वहीं, आनी विधानसभा के तहत बखनाओ वार्ड से कांग्रेस समर्थित सुनील कुमार और जिला परिषद कुल्लू के लझेरी वार्ड से कांग्रेस की रीमा ठाकुर ने जीत हासिल की है. ऐसे में जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम साबित हुए हैं.
|कुल्लू जिले में जिला परिषद चुनाव नतीजे
|वार्ड
|विजेता प्रत्याशी
|इतनी वोटों से जीत
|दल
|वशिष्ठ
|ठाकुर दास
|981
|भाजपा
|लराकेलो
|अनिल राणा
|2456
|भाजपा
|बरशैनी
|प्रवीण ठाकुर
|254
|कांग्रेस
|ज्येष्ठा
|विभा सिंह
|8185
|निर्दलीय
|धाऊगी
|गिरधारी लाल
|17
|कांग्रेस
|चायल
|पिंकी देवी
|1049
|भाजपा
|ब्रो
|नीना
|762
|भाजपा
|बखनाओ
|सुनील कुमार
|953
|कांग्रेस
|लझेरी
|रीमा ठाकुर
|1228
|कांग्रेस
|बालागाड
|कुसुम लता
|554
|भाजपा
|जरड़ भुट्टी
|प्रकाश चौधरी
|100
|भाजपा
|मोहल
|निशा ठाकुर
|1343
|भाजपा
|डुघीलग
|राजकुमार ठाकुर
|336
|भाजपा
|कटराई
|जिंदू देवी
|609
|भाजपा
"जिला कुल्लू में जिला परिषद चुनाव में भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब जल्द ही जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी विजय उम्मीदवार चुने जाएंगे. पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने बेहतरीन कार्य किया और वह अपने-अपने क्षेत्र से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आगे आए हैं." - गोविंद सिंह ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री
अंतर्कलह बनी हार का मुख्य कारण
जिला कुल्लू के मोहल जिला परिषद वार्ड की बात करें तो यहां पर पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर की पत्नी और पूर्व में दो बार जिला परिषद सदस्य रही प्रेमलता ठाकुर आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी. कांग्रेस ने यहां पर इशरा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया था, बीजेपी ने युवा निशा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया था. वहीं, मोहल वार्ड पर इशरा ठाकुर की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने दिन-रात प्रयास किए और जगह-जगह जाकर लोगों के बीच चुनावी प्रचार भी किया, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह के चलते इसका सीधा फायदा पहली बार चुनाव लड़ रही युवा निशा ठाकुर को मिला और वह अच्छे वोट लेकर विजय बनी. वहीं, आजाद प्रत्याशी प्रेमलता ठाकुर दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस के प्रत्याशी इशरा ठाकुर तीसरे स्थान पर रही.
जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन
- बरशेणी वार्ड से कांग्रेस के प्रवीण ठाकुर को 7779 वोट, बीजेपी के सुशील कुमार को 7525 और आजाद शशिपाल को 3895 वोट मिले.
- धाउगी वार्ड से कांग्रेस के गिरधारी लाल को 5292, आजाद प्रत्याशी ओम प्रकाश को 5275 और भाजपा के तेजा सिंह को 3696 वोट मिले.
- बखनाओ जिला परिषद वार्ड से कांग्रेस समर्थित सुनील कुमार को 6900 वोट और भाजपा के योगेंद्र कुमार को 5947 वोट मिले.
- लझेरी जिला परिषद वार्ड से कांग्रेस की रीमा को 9199 वोट, भाजपा की आशा को 7971 वोट मिले.
वहीं, मोहल वार्ड में बीजेपी की निशा ठाकुर को 8346, कांग्रेस की इशरा ठाकुर को 3820, आजाद प्रत्याशी प्रेमलता ठाकुर को 7003 वोट मिले. मोहल वार्ड में कांग्रेस की अंतर्कलह ही कांग्रेस के हार का प्रमुख कारण बनी.