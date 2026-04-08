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हिमाचल में पंचायत चुनावों का आरक्षण रोस्टर जारी, यहां देखें शिमला जिले की पूरी लिस्ट

हिमाचल में पंचायत चुनावों का आरक्षण रोस्टर जारी ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी हो गए हैं. हाईकोर्ट ने जिला उपायुक्तों (DCs) के 5 फीसदी सीटों पर आरक्षण लागू करने के अधिकार पर रोक लगा दी थी. अदालत ने राज्य सरकार को मंगलवार शाम 5 बजे तक संशोधित (रिवाइज्ड) रोस्टर जारी करने के आदेश दिए थे. इस कारण जिन जिलों ने सोमवार को जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत प्रधान के रोस्टर जारी किए थे, उन्हें भी मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेशानुसार नए सिरे से रोस्टर जारी करने पड़े. शिमला जिले में भी पंचायती राज चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी हो चुका है.

पंचायत समिति अध्यक्ष का आरक्षण रोस्टर

पंचायत समिति अध्यक्ष का आरक्षण रोस्टर (Himachal Panchayat Election)

शिमला जिले में पंचायत समिति का आरक्षण रोस्टर

शिमला जिले में पंचायत समिति का आरक्षण रोस्टर (Himachal Panchayat Election)

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