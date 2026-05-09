पंचायत चुनावों के लिए भरनी पड़ती है इतनी जमानत राशि, डिफॉल्टर न होने समेत देने होते हैं ये प्रमाण पत्र
पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी है. जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत, कितनी लगेगी नामांकन फीस, क्या हैं जमानत राशि वापसी के नियम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 3:14 PM IST
कुल्लू: हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. सोमवार को नामांकन का आखिर दिन है. अब तक दो दिन में 42 हजार से अधिक लोग नामांकन भर चुके हैं. प्रदेश में कुल 31,182 पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच सीधा संघर्ष देखने को मिलेगा. इनमें सबसे अधिक 21,654 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर मुकाबला होगा.
नांमांकन के साथ उम्मीदवारों को कुछ राशि और कुछ कागजात जमा करवाने पड़ते हैं. पूरे कागजात जमा न करवाने पर नामांकन रद्द हो जाता है. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये है, जबकि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के लिए 50 रुपये की जमानत राशि भरनी पड़ती है. जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को 200 और आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को 100 रुपये जमा करवाने होंगे. प्रधान, उपप्रधान और पंचायत समिति सदस्य की सामान्य श्रेणी के लिए 150 और आरक्षित वर्गों व महिलाओं के लिए 75 रुपये तय किए हैं.
कब मिलती है जमा राशि
नामांकन के बाद छंटनी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया होती है. इस दौरान नामांकन वापस लेने पर उसकी राशि लौटा दी जाती है. इसके अलावा चुनाव जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को भी उसकी राशि वापस मिल जाती है. पराजित उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा प्राप्त होता है, तभी वो अपनी राशि वापस पाने के अधिकारी होंगे.
इसी तरह नामांकन के लिए 10 तरह के दस्तावेज नामांकन पत्र के साथ जमा करने होंगे. चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी को सबसे पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से नॉमिनेशन फॉर्म-18 लेना होता है और इसे सही ढंग से भरना होता है. इसी तरह पंचायत सेक्रेटरी द्वारा जारी फॉर्म 18 (क) को भी ध्यान से भरना होता है. उसके बाद प्रत्याशी को फार्म 18 (ख) भी भरना जरूरी है. इसके अलावा प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम हो.
कौन कौन से कागजात जरूरी
- असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से नॉमिनेशन फॉर्म-18
- पंचायत सचिव की ओर से दिया 18(क) फॉर्म प्रमाण पत्र
- 18(ख) फॉर्म प्रमाण पत्र (सहकारी समिति डिफॉल्टर नहीं होने की डिक्लेरेशन)
- हलफनामा (आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति (चल/अचल) का विवरण)
- रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने पर जाति प्रमाण पत्र
- पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 122(1)(e) के तहत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने की सेल्फ डिक्लेरेशन
- उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष हो का प्रमाण
- वोटर लिस्ट में नाम का प्रमाण
- नामांकन शुल्क
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