ETV Bharat / state

पंचायत चुनावों के लिए भरनी पड़ती है इतनी जमानत राशि, डिफॉल्टर न होने समेत देने होते हैं ये प्रमाण पत्र

कुल्लू: हिमाचल में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. सोमवार को नामांकन का आखिर दिन है. अब तक दो दिन में 42 हजार से अधिक लोग नामांकन भर चुके हैं. प्रदेश में कुल 31,182 पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच सीधा संघर्ष देखने को मिलेगा. इनमें सबसे अधिक 21,654 ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर मुकाबला होगा.

नांमांकन के साथ उम्मीदवारों को कुछ राशि और कुछ कागजात जमा करवाने पड़ते हैं. पूरे कागजात जमा न करवाने पर नामांकन रद्द हो जाता है. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये है, जबकि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के लिए 50 रुपये की जमानत राशि भरनी पड़ती है. जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ने वाले सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को 200 और आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को 100 रुपये जमा करवाने होंगे. प्रधान, उपप्रधान और पंचायत समिति सदस्य की सामान्य श्रेणी के लिए 150 और आरक्षित वर्गों व महिलाओं के लिए 75 रुपये तय किए हैं.

कब मिलती है जमा राशि

नामांकन के बाद छंटनी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया होती है. इस दौरान नामांकन वापस लेने पर उसकी राशि लौटा दी जाती है. इसके अलावा चुनाव जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को भी उसकी राशि वापस मिल जाती है. पराजित उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा प्राप्त होता है, तभी वो अपनी राशि वापस पाने के अधिकारी होंगे.