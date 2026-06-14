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हिमाचल के इस जिले को छोड़कर कल 11 जिलों में प्रधान और उप-प्रधान लेंगे शपथ, पहली मीटिंग की तारीख भी तय

सभी पंचायत मुख्यालयों में 27 जून को प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचायत वार्ड सदस्यों की पहली बैठक आयोजित होगी.

HIMACHAL PANCHAYAT PRADHAN AND UP PRADHAN OATH CEREMONY
हिमाचल में प्रधानों और उप-प्रधानों की शपथ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:02 PM IST

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शिमला: हिमाचल के ग्रामीण लोकतंत्र में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है. पंचायत चुनावों में जनता का विश्वास जीतकर आए हजारों जनप्रतिनिधि अब औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं. गांवों की सरकार मानी जाने वाली पंचायतों में सोमवार से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जब नव निर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने कार्यकाल का आगाज करेंगे. प्रदेशभर में बड़ी संख्या में नए चेहरे जनप्रतिनिधि बनकर उभरे हैं, जबकि कई अनुभवी प्रतिनिधियों ने भी जनता का भरोसा कायम रखा है. चुनावी मुकाबलों के बाद अब गांवों में उत्साह का माहौल है और लोग अपने नए नेतृत्व से विकास की नई इबारत लिखने की अपेक्षा कर रहे हैं. पंचायतों को ग्रामीण विकास की रीढ़ माना जाता है और ऐसे में नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के कंधों पर गांवों की बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सरोकारों और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

कांगड़ा को छोड़कर सभी जिलों में दिलाई जाएगी शपथ

प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को छोड़कर शेष 11 जिलों में सोमवार को प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. विभिन्न जिलों में यह शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में आयोजित होंगे. पंचायती राज विभाग की ओर से इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है. हालांकि कांगड़ा जिले में पहले 15 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रस्तावित था, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ दिलानी थी, लेकिन इसे किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है. अब कांगड़ा जिले में सीएम सुक्खू नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को 18 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

पंचायत मुख्यालयों में इस दिन होगी पहली बैठक

उधर, शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की पहली आधिकारिक बैठक भी तय कर दी गई है. सभी पंचायत मुख्यालयों में 27 जून को प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचायत वार्ड सदस्यों की पहली बैठक आयोजित होगी. इसी दिन पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की बैठकें भी संपन्न कराई जाएंगी. इन बैठकों के साथ ही पंचायत वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक सभी निर्वाचित प्रतिनिधि आधिकारिक रूप से अपने पदों पर कार्यरत माने जाएंगे और मानदेय प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे. गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए हुए चुनावों में कुल 31,182 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं.

कौन कहां दिलाएगा शपथ?

पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, कुल्लू और लाहौल-स्पीति में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मंडी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तथा हमीरपुर में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

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