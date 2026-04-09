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पंचायतीराज चुनाव में दिग्गजों पर भारी पड़ेगा नया आरक्षण रोस्टर, कई बड़े नेताओं की राह कठिन तो कुछ लिए मौके हुए आसान

वहीं, जिला परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष मान सिंह के लिए यह रोस्टर राहत लेकर आया है. उनका स्वाहण वार्ड पहले भी आरक्षित था और इस बार भी आरक्षित ही रखा गया है.

चुनावों को लेकर बिल्कुल तैयार हैं. सभी वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग रहा है. लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए कार्य करना प्रथम प्राथमिकता है और रहेगी :- बिमला देवी, निर्वतमान, जिला परिषद अध्यक्ष

बिलासपुर: पंचायतीराज चुनाव का जारी हुए रोस्टर ने जिला के कई दिग्गजों की मुश्किलें बढ़ा दी है एवं उन्हें नया राजनीतिक ताना बाना बनुने को मजबूर कर दिया है. रोस्टर में कई जिला परिषद के सदस्यों को अपना वार्ड छोड़कर नई राजनीतिक जमीन तलाशनी पड़ेगी. जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, बामटा वार्ड से जिप सदस्य रहे एवं हल्के में कांग्रेस पार्टी का नेतृव्य संभालने की चाहवान गौरव शर्मा. उनका बामटा वार्ड अब महिला आरक्षित हो गया है. इसी तरह जिला परिषद अध्यक्षा रही बिमला देवी की जीत की राह भी अब आसान नहीं रही है, उन्हें अब हर वर्ग से आगे बढ़कर जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि उनका वार्ड अनारक्षित किया है.

मान सिंह, निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष, बिलासपुर (ETV Bharat)

ऐसे में श्री नयना देवी जी के स्वाहण वार्ड की जनता का हमेशा सहयोग रहा है. आगे भी इसी ईमानदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे:- मान सिंह, निवर्तमान जिला परिषद उपाध्यक्ष

बिलासपुर जिला के दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ा नया रोस्टर

वहीं, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के लिए भी यह रोस्टर झटका लेकर आया है. बरमाणा वार्ड, जो पहले आरक्षित था, अब ओपन कर दिया गया है. इससे उनके सामने भी नई रणनीति बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उन्हें नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा.

इसी तरह कांग्रेस के सक्रिय युवा नेता गौरव शर्मा, जो बामटा वार्ड से विजेता रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति आसान नहीं रही. नए रोस्टर में बामटा वार्ड को महिला आरक्षित घोषित कर दिया गया है. ऐसे में अब उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन बदलनी पड़ेगी और किसी अन्य वार्ड से अपनी किस्मत आजमानी पड़ सकती है.

गौरव शर्मा, पूर्व बीडीसी (ETV Bharat)

लोगों के सहयोग से जिस भी वार्ड से उनका आर्शीवाद मिलेगा उस वार्ड से चुनाव लड़ेगे. पहले भी जनता का आर्शीवाद मिला है और आगे भी निरंतर मिलता रहेगा:- गौरव शर्मा, पूर्व बीडीसी

वार्डाें के आरक्षण में बदलाव से बदले समीकरण

रोस्टर के इस बदलाव ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी मुकाबला पूरी तरह से नए अंदाज में देखने को मिलेगा. जहां पहले कुछ सीटों पर दिग्गज नेताओं का दबदबा कायम था, अब वहां नए चेहरों के लिए जगह बनती दिखाई दे रही है. इससे न केवल पुराने समीकरण टूट रहे हैं, बल्कि नई राजनीतिक संभावनाएं भी उभरकर सामने आ रही हैं.

गौरतलब है कि रोस्टर जारी होते ही जिला में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर संभावित उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है. पोस्टर, वीडियो और जनसमर्थन के संदेशों के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिशें तेज हो गई हैं. जमीनी स्तर पर भी हलचल कम नहीं है. गांव-गांव में संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क साध रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को समझ रहे हैं और अपने समर्थन का आधार मजबूत करने में जुटे हुए हैं.

इससे साफ है कि इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक और कड़ा होने वाला है. कुल मिलाकर, पंचायत समिति के इस नए रोस्टर ने जिला बिलासपुर की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिग्गज नेता बदलते हालात में खुद को कैसे ढालते हैं और कौन नए समीकरणों के साथ जीत का परचम लहराता है.

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