'हिमाचल पंचायत चुनाव में विचारधारा से नहीं होगा समझौता', इन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी कांग्रेस
हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 9:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के एक्शन मोड में आने के बाद पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी पंचायत स्तर पर अपनी रणनीति साफ कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि पार्टी पंचायत चुनावों में अपनी विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी और उन्हीं उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, जो पार्टी की नीति, सिद्धांत और जनहित से जुड़े होंगे.
विनय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. यही चुनाव किसी भी राजनीतिक दल की जड़ों को गांव-गांव तक मजबूत करते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरें. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि कांग्रेस की जनाधार वाली राजनीति को मजबूत करने का अवसर हैं.
30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के फैसले का स्वागत
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार के 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया है और समय पर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. विनय कुमार ने भरोसा जताया कि पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है.
मनरेगा बनेगा चुनावी मुद्दा
विनय कुमार ने साफ किया कि आगामी पंचायत चुनावों में मनरेगा एक बड़ा मुद्दा रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे कमजोर करने का प्रयास किया है. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मनरेगा बचाओ संग्राम को तेज करने का आह्वान किया और कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों को इसके प्रभाव और जरूरत के बारे में बताया जाए.
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा की जगह बीवी जी राम जी योजना लागू कर पंचायतों के अधिकारों को सीमित कर दिया है. उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के जरिए ग्रामीण विकास के साथ-साथ लोगों को उनके घर द्वार पर रोजगार मिलता था, लेकिन अब पंचायतों के अधिकार केंद्र सरकार के पास सिमटते जा रहे हैं. इससे पंचायतीराज व्यवस्था कमजोर हो रही है. विनय कुमार ने दावा किया कि पंचायत चुनावों में मनरेगा का मुद्दा जनता के बीच प्रभावी रहेगा और भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब और मजदूर के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी और पंचायत स्तर पर संगठन को और मजबूत करेगी.
ये भी पढे़ं: नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन, हिमाचल को मिलेगा नया एडवेंचर हब