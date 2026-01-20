ETV Bharat / state

'हिमाचल पंचायत चुनाव में विचारधारा से नहीं होगा समझौता', इन उम्मीदवारों का समर्थन करेगी कांग्रेस

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ( SOCIAL MEDIA@ VINAY KUMAR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के एक्शन मोड में आने के बाद पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी पंचायत स्तर पर अपनी रणनीति साफ कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि पार्टी पंचायत चुनावों में अपनी विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी और उन्हीं उम्मीदवारों का समर्थन करेगी, जो पार्टी की नीति, सिद्धांत और जनहित से जुड़े होंगे. विनय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. यही चुनाव किसी भी राजनीतिक दल की जड़ों को गांव-गांव तक मजबूत करते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरें. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि कांग्रेस की जनाधार वाली राजनीति को मजबूत करने का अवसर हैं. 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के फैसले का स्वागत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राज्य सरकार के 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान किया है और समय पर चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. विनय कुमार ने भरोसा जताया कि पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है.