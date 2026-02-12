ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव मामला: 13 फरवरी को SC में सुनवाई, सभी 12 जिलों के DC बनाए गए प्रतिवादी

राज्य सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए जो समय सीमा तय की है, वह पर्याप्त नहीं है.

himachal panchayat election case
हिमाचल पंचायत चुनाव मामले पर 13 फरवरी को होगी सुनवाई (SUPREME COURT OF INDIA)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 5:57 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले पर 13 फरवरी को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई तय है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले को सुनेगी. राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है.

हाईकोर्ट ने दिए थे चुनाव कराने के आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 30 अप्रैल से पहले प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न कराए जाएं. अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

मामले में कौन-कौन हैं पक्षकार?

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला "प्रधान सचिव बनाम डिक्कन कुमार ठाकुर" शीर्षक से सूचीबद्ध है. राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (पंचायती राज) याचिकाकर्ता हैं. वहीं, जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता डिक्कन कुमार ठाकुर को प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के जिलाधीश (DC) को भी प्रतिवादी बनाया गया है. जिला चुनाव अधिकारी होने के नाते उन्हें मामले में पक्षकार बनाया गया है.

आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश और आपदा के कारण नुकसान हुआ है. कई स्थानों पर बहाली (रेस्टोरेशन) का कार्य अभी जारी है. सरकार का कहना है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, इसलिए इस समय चुनाव कराना संभव नहीं है. सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जबकि पंचायती राज कानून राज्य विधानसभा का है. ऐसे में संसद का कानून प्राथमिकता रखता है.

राज्य सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए जो समय सीमा तय की है, वह पर्याप्त नहीं है. चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. सरकार का यह भी कहना है कि इन सभी पहलुओं पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह विचार नहीं किया. अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा.

