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उंगली पर पहले से लगी स्याही के बावजूद कर सकेंगे मतदान, हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

आयोग ने कहा कि यह फैसला चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन, सही मतदाता पहचान और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.

HIMACHAL STATE ELECTION COMMISSION
हिमाचल पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. आयोग ने साफ किया है कि हाल ही में बार काउंसिल चुनाव में मतदान कर चुके अधिवक्ताओं को पंचायत चुनाव में वोट डालने से नहीं रोका जाएगा. भले ही उनकी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर पहले से अमिट स्याही लगी हो, फिर भी उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा. इस फैसले से प्रदेश के कई अधिवक्ताओं को राहत मिली है.

निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने के बाद उन्हें पंचायत चुनाव में मतदान की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए संबंधित अधिवक्ता को मतदान दल के सामने अपना अधिवक्ता परिचय पत्र या बार काउंसिल पहचान पत्र दिखाना होगा. आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप मंडलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

Himachal State Election Commission
निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति (NOTIFICATION)

दाहिने हाथ पर लगाई जाएगी स्याही

निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पहचान सत्यापित होने के बाद ऐसे मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. आयोग का कहना है कि यह व्यवस्था मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा न हो.

निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर जोर

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह फैसला चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन, सही मतदाता पहचान और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता को केवल उंगली पर पहले से लगी स्याही के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा.

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