ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव: दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग, किसके सिर सजेगा प्रधान-उपप्रधान का ताज? नजरें अब जनता के फैसले पर

जिला चंबा के तीसा विकासखंड की पंचायत समवाल के वार्ड संख्या-2 में चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ मतदाताओं को को साथी (companion) के साथ मतदान करने की अनुमति दी गयी, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार ऐसे साथी मतदाता से निर्धारित प्रपत्र पर घोषणा नहीं ली गई. इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वार्ड में मतदान स्थगित किया गया है. इस वार्ड में मतदान अब 30 मई को होगा. जिसकी मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 31 मई को की जाएगी.

प्रदेश में कल दूसरे चरण के चुनावों में 1276 पंचायतों में वोटों की गूंज सुनाई देगी, जहां 17,30,030 मतदाता हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. जिसमें पुरुष 8,74,416, महिला 8,55,597 और अन्य मतदाताओं की संख्या 17 है. दूसरे चरण में कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 3,95,856 मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं, लाहौल स्पीति में सबसे कम 8,875 मतदाता वोट डालेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई हैं. चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. बता दें कि दूसरे करीब 7 हजार मतदान केंद्र पूरी तरह सज चुके हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 3 बजे तक चलेगी. मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित पंचायतों में मतगणना शुरू होगी और देर रात तक करीब 8,918 पंचायत वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए डाले गए मतों की गिनती 31 मई को की जाएगी. उसी दिन इन पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा भी होगी. वहीं प्रदेश की पंचायतीराज व्यवस्था के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है. मतदान दल अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का रण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. गांव की चौपालों से लेकर खेत-खलिहानों तक पिछले कई दिनों से वोट मांगने में जुटे उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है. कहीं, जनसंपर्क की आखिरी दौड़ चली, तो कहीं देर रात तक बैठकों और समीकरणों का दौर चलता रहा. अब बुधवार को दूसरे चरण में प्रदेश की 1276 पंचायतों में 17.30 लाख से अधिक मतदाता हजारों उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे.

इसके अतिरिक्त, जिला सिरमौर के पच्छाद विकासखंड की ग्राम पंचायत बनाह-धीनी में जिला परिषद निर्वाचन में प्रयुक्त मतपेटी का पंचायत चुनाव में प्रयुक्त मतपेटी के साथ त्रुटिवश अदला-बदली हो जाने के कारण मतगणना प्रक्रिया स्थगित की गई थी. उक्त पंचायत की मतगणना आज पुलिस सुरक्षा के मध्य सम्पन्न करवाई गई.

पहले चरण में 1 फीसदी अधिक मतदान

हिमाचल प्रदेश में 26 मई को संपन्न हुए चुनाव के पहले चरण में 1293 पंचायतों की गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान कराया गया. इस दौरान कुल 18,22,636 मतदाताओं में से 14,25,338 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. प्रदेशभर में औसत मतदान फीसदी 78 फीसदी दर्ज किया गया, जो पिछली बार की तुलना में 1 फीसदी अधिक रहा. वर्ष 2021 में आयोजित पंचायतीराज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के पहले चरण में 1228 पंचायतों में 77 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भी अधिक उत्साह देखने को मिला. कई क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी रहीं और देर शाम तक मतदान का सिलसिला जारी रहा.

पहले चरण के दौरान सामने आई अनियमितताएं

हिमाचल में पंचायत चुनाव के पहले चरण के दौरान सामने आई अनियमितताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ा दी है. कई मतदान केंद्रों पर कर्मचारियों की लापरवाही, संदिग्ध वोटिंग, बैलेट पेपर में त्रुटियां और बूथों पर विवाद को लेकर अब आयोग ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि दूसरे चरण में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिली शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीसी को चेतावनी जारी करते हुए चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र में पहले चरण के दौरान हुई गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आगामी चरणों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही सेक्टर अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय करते हुए चुनावी प्रक्रिया की निगरानी मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं.

पहले चरण में सामने आए चौंकाने वाले मामले

प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए पहले चरण में 26 मई को हुए मतदान में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए. शिमला जिले की पंचायत नरैन के वार्ड ब्रांदली-1 में मतदान के दौरान नोटा मुहर के गलत इस्तेमाल के कारण चुनाव रद्द करना पड़ा. अब यहां तीसरे चरण यानी 30 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा. वहीं, सिरमौर जिले की कालाअंब पंचायत में संदिग्ध वोटिंग का मामला चर्चा में रहा. सोलन के पट्टा विकास खंड में मतदान केंद्र पर मारपीट की घटना ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया, जबकि मंडी जिले के करसोग विकास खंड पंचायत समिति वार्ड नंबर 12 में बैलेट पेपर से एक बीडीसी उम्मीदवार का नाम गायब मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे. हालांकि इस मामले पर शिकायत मिलने के बाद पंचायत समिति वार्ड के तहत दो पंचायतों थाच थर्मी और परलोग के 10 बूथों पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव रोक दिया गया. अब दूसरे चरण में 28 मई को इन पंचायतों में पंचायत समिति के लिए मतदान होगा. ऐसे में इन घटनाओं के बाद निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को निर्देश दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षित और सतर्क किया जाए, ताकि छोटी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण न बने.

वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगी मतगणना

पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद की मतगणना मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगी. मतदान के बाद पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की मतपेटियों को सुरक्षा के बीच खंड विकास कार्यालयों में रखा जाएगा. 31 मई को इनकी मतगणना होगी.

दोपहर बाद तीन बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है. हालांकि, तीन बजे जो मतदाता कतारों में लगे होंगे उन्हें जब तक मतदान समाप्त नहीं होता मतदान करवाया जाएगा.

इनका प्रवेश वर्जित

पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले मतदान को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत मतदान केंद्रों में केवल मतदान कर्मियों के अलावा मतदाता ही प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा किसी को भी मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वहीं, मतदान करने के दौरान मतदाता पोलिंग बूथों के अंदर मोबाइल फोन, बैग और अन्य सामान नहीं ले जा सकेंगे. इसके लिए मतदान केंद्रों के बाहर ही मोबाइल और अन्य सामान को जमा करवाने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही 100 मीटर के दायरे से बाहर ही राजनीतिक दल कोई बूथ नहीं लगा सकेंगे.

ये भी पढ़ें: कुल्हेड़ा में आधी रात सियासी संग्राम, विधायक लखनपाल को लगे “गो बैक” के नारे