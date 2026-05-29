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हिमाचल पंचायत चुनाव का आखिरी रण कल, देर शाम तक 1187 पंचायतों को मिलेंगे प्रधान और उपप्रधान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में करीब एक महीने से चल रही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. शनिवार 30 मई को प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है. इस चरण में 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे. मतदान के साथ ही प्रदेश के गांवों में नए प्रधान, उपप्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है.

सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान

अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रदेशभर में पोलिंग बूथ पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इस दौरान करीब 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हजारों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम और मतपेटियों में कैद होगी. मतदान खत्म होने के बाद पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उपप्रधान पद के लिए मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है.

31 मई को आएंगे पंचायत समिति-जिला परिषद के नतीजे

पंचायत प्रधान और उपप्रधान के नतीजों के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को सुबह 9 बजे शुरू होगी. प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतगणना को लेकर भी विशेष तैयारियां की हैं.

तीन चरणों में पूरे हुए चुनाव