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हिमाचल पंचायत चुनाव का आखिरी रण कल, देर शाम तक 1187 पंचायतों को मिलेंगे प्रधान और उपप्रधान

पंचायत प्रधान और उपप्रधान के नतीजों के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी.

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026
हिमाचल पंचायत चुनाव का तीसरा चरण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में करीब एक महीने से चल रही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है. शनिवार 30 मई को प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है. इस चरण में 1187 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे. मतदान के साथ ही प्रदेश के गांवों में नए प्रधान, उपप्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी. प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है.

सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान

अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रदेशभर में पोलिंग बूथ पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इस दौरान करीब 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हजारों उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम और मतपेटियों में कैद होगी. मतदान खत्म होने के बाद पंचायत वार्ड सदस्य, प्रधान और उपप्रधान पद के लिए मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है.

31 मई को आएंगे पंचायत समिति-जिला परिषद के नतीजे

पंचायत प्रधान और उपप्रधान के नतीजों के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को सुबह 9 बजे शुरू होगी. प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतगणना को लेकर भी विशेष तैयारियां की हैं.

तीन चरणों में पूरे हुए चुनाव

प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाए गए. पहले चरण में 26 मई को 1293 पंचायतों में मतदान हुआ था. इसके बाद 28 मई को दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोटिंग करवाई गई. अब शनिवार को तीसरे और अंतिम चरण में 1187 पंचायतों में मतदान होगा. इन चुनावों के पूरा होने के बाद प्रदेश की 3754 ग्राम पंचायतों को नए प्रधान और उपप्रधान मिल जाएंगे.

हजारों जनप्रतिनिधियों का होगा चयन

इन पंचायत चुनावों के जरिए प्रदेशभर में 3754 प्रधान, 3754 उपप्रधान, 21,654 पंचायत सदस्य, 1769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे. गांवों के विकास और स्थानीय प्रशासन में इन प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहेगी. पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं.

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