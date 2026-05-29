इस पंचायत में सास के आगे बहुओं की एक नहीं चली, सासों ने मारी बाजी बहुएं हारीं, यहां ननद ने सगी भाभी को दी पटखनी
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज की एक पंचायत में सास-बहू, ननद-भाभी के रिश्तों की सियासत ने लोगों को चौंका दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:00 AM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज की केओली पंचायत चुनाव इस बार सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रहे, बल्कि रिश्तों की सियासत ने भी लोगों को चौंका दिया. 28 मई को संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में चुनावों के परिणाम शाम होते-होते सामने आए तो कई पंचायतों में परिवार ही आमने-सामने खड़े दिखाई दिए. पंचायत में सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड सदस्यों का चुनाव था जहां मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपनी सगे रिश्तेदार के साथ ही था. केओली पंचायत में सास ने बहू को मात दे दी, जबकि ननद ने भाभी को हराकर पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी.
सास ने बहू और ननद ने सगी भाभी को दी मात
पंचायत के वार्ड नंबर-2 (केओली 1) में सराज के साथ-साथ समूचे प्रदेश में सुर्खियों में बटोरी हुई थी. यहां वार्ड मेंबर में भाभी-ननद में कांटे की टक्कर थी. जिसमें ननद वीना देवी ने भाभी खीरामणी को 58 मतों से मात दे दी है. वहीं, वार्ड नंबर-4 (केओली 3) में घर की चौखट से शुरू हुई यह सियासी जंग पूरी पंचायत के साथ-साथ प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी. इस वार्ड में सास रीना ठाकुर ने बहू लता को 4 वोट से पटखनी दे दी है. वहीं, क्षेत्र के तीसरे महामुकाबले में वार्ड नंबर-5 (केओली 4) में सास सवित्रा ने बहू वनिता ठाकुर को 23 मतों से पटखनी दी है.
सुर्खियों में केओली पंचायत
सराज की पहाड़ियों में दिनभर मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई तो समूचे सराज के साथ-साथ पूरे प्रदेश की नजर इन 'परिवार बनाम परिवार' वाली सीटों पर टिकी रही. कई जगह मुकाबला इतना कांटे का था कि जीत-हार का फैसला महज तीन से चार वोटों में हुआ. ग्रामीणों के बीच दिनभर यही चर्चा रही कि घर की चौखट से निकली चुनावी लड़ाई आखिर पंचायत की सत्ता तक पहुंच गई. कहीं रिश्तों में खामोशी छा गई तो कहीं समर्थकों ने जीत पर जमकर जश्न मनाया.
सास के आगे बहुओं की एक नहीं चली
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि, सराज में इस बार पंचायत चुनावों ने साबित कर दिया कि गांव की राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है. यहां रिश्ते भी चुनावी समीकरणों के आगे कमजोर पड़ते नजर आए. सराज की इस अनोखी चुनावी जंग ने पूरे क्षेत्र में एक ही संदेश दे दिया कि पंचायत की कुर्सी के लिए इस बार रिश्ते भी मैदान में उतर आए. पंचायत में सबसे चर्चित वार्ड 2, 4 और पांच थी जहां चुनाव परिणामों में सास ने बहू को मात दे दी, जबकि वार्ड पंचायत में ननद ने भाभी को हराकर पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी.
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