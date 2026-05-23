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पंचायत चुनाव में खेतों से चौपाल तक दौड़ रहे 'गांव के नेता', एक-एक वोट के लिए बहा रहे पसीना

पंचायत चुनाव में 70 हजार से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जबकि 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं.

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पंचायत चुनाव में एक-एक वोट की जंग! (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 3:00 PM IST

7 Min Read
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शिमला: विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनभागीदारी का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है. जब बात पंचायत चुनावों की हो तो यह उत्सव और भी ज्यादा जमीनी हो जाता है. यहां बड़े मंच, विशाल रैलियां और चमक-दमक से ज्यादा महत्व उस एक वोट का होता है, जिसके लिए उम्मीदवार गांव की हर पगडंडी, हर चौपाल और हर घर की दहलीज तक पहुंचते हैं. इन दिनों हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. पंचायत चुनावों की सरगर्मियों के बीच प्रत्याशी सुबह से शाम तक खेतों, बगीचों और खलिहानों में पहुंचकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं.

प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों ने गांवों की रफ्तार बदल दी है. एक ओर किसान खेती-बाड़ी और बागवानी के कार्यों में जुटे हैं तो दूसरी ओर चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार हर मतदाता तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं. लोकतंत्र और ग्रामीण जीवन का यह संगम इन दिनों हिमाचल के गांवों में साफ दिखाई दे रहा है.

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घरद्वार से लेकर खलिहान तक चल रहा जनसंपर्क अभियान (@NirmalaChauhan)

खेतों में पहुंच रहे प्रत्याशी, वहीं हो रही चुनावी चर्चा

मई का महीना खेती-किसानी के लिहाज से काफी व्यस्त माना जाता है. कहीं मटर की तुड़ाई चल रही है, कहीं टमाटर और शिमला मिर्च की पौध तैयार की जा रही है तो कई क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम भी जारी है. ऐसे में अधिकांश ग्रामीण दिनभर खेतों में व्यस्त रहते हैं. यही कारण है कि प्रत्याशियों को भी अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी है. अब उम्मीदवार घरों में लोगों के मिलने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं. खेतों में काम कर रहे किसानों से बातचीत के दौरान केवल वोट की अपील ही नहीं हो रही, बल्कि सिंचाई, सड़क, पेयजल, बिजली, कृषि सुविधाओं और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है. कई जगह उम्मीदवार किसानों के साथ कुछ समय खेतों में बिताकर उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं.

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खेतों में ही चुनावी चर्चा कर रहे प्रत्याशी (Kulbhushan Verma)

घरद्वार से लेकर खलिहान तक चल रहा जनसंपर्क अभियान

ग्रामीण इलाकों में इन दिनों सुबह की शुरुआत खेतों से होती है और देर शाम तक लोग कृषि कार्यों में जुटे रहते हैं. ऐसे में उम्मीदवार सुबह-सुबह गांवों में पहुंचकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं. महिलाएं जब पशुओं के लिए चारा लेकर लौटती हैं या खेतों में काम करती हैं, तब भी प्रत्याशी उनसे मुलाकात कर समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं. कई क्षेत्रों में उम्मीदवार दोपहर के भोजन के समय घर लौटने वाले परिवारों से मिल रहे हैं, जबकि शाम के समय चौपालों और गांव की बैठकों में अपनी बात रख रहे हैं. पंचायत चुनावों में मतदाताओं से सीधे संपर्क की यह परंपरा आज भी कायम है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है.

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पंचायत समिति प्रत्याशी प्रीति शर्मा (@PreetiSharma)

रूसी बहू भी मांग रही देवर के लिए वोट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में भी चुनाव प्रचार के कई दिलचस्प दृश्य सामने आ रहे हैं. चमनेड़ वार्ड से चुनाव लड़ रहे रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान का चुनाव प्रचार विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद चुनाव मैदान में उतरे रोहित शर्मा के समर्थन में परिवार के सदस्य भी सक्रिय हैं. सबसे अधिक चर्चा उनकी रूसी मूल की भाभी कैथरीन को लेकर हो रही है, जो टूटी-फूटी हिंदी में लोगों से अपने देवर के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं. गांवों में यह दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और चुनाव प्रचार को अलग पहचान दे रहा है.

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रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान (FB@HamirpuriBoys)

महिला उम्मीदवार भी मैदान में पूरी ताकत से जुटीं

पंचायत चुनावों में महिला प्रत्याशियों की सक्रियता भी देखने लायक है. करसोग क्षेत्र में जिला परिषद चुनाव लड़ रहीं निर्मला चौहान (पूर्व विधायक स्वर्गीय मस्तराम की पत्नी) गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं. वे खेतों में काम कर रहे किसानों, पशु चारा लेकर लौट रही महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में समर्थन मांग रही हैं. इसी तरह अन्य वार्डों से चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवार भी घर-घर और खेत-खेत जाकर प्रचार में जुटी हुई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी ने चुनाव प्रचार को और अधिक जीवंत बना दिया है.

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जिला परिषद प्रत्याशी निर्मला चौहान (Nirmala Chauhan)

सोशल मीडिया ने बदला चुनाव प्रचार का अंदाज

जहां एक ओर प्रत्याशी पारंपरिक तरीके से लोगों तक पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया भी चुनाव प्रचार का बड़ा माध्यम बन गया है. गांवों में बनाए जा रहे मजेदार वीडियो, व्यंग्य और कॉमेडी क्लिप्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में चुनाव के दौरान अचानक सक्रिय होने वाले नेताओं पर तंज कसे जा रहे हैं. कई वीडियो में पुराने वादों की याद दिलाई जा रही है तो कहीं चुनावी मौसम में नेताओं की बढ़ी सक्रियता को हास्य के अंदाज में दिखाया जा रहा है. युवाओं के बीच ऐसे वीडियो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और चुनावी माहौल को अलग रंग दे रहे हैं.

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खेत में जाकर वोट की अपील करते प्रत्याशी (ETV BHARAT)

70 हजार से अधिक उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत

प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार कई मायनों में खास हैं. राज्य की 3,754 ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान, पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों सहित कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इन पदों के लिए 70,224 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि कई स्थानों पर मुकाबला मतदान से पहले ही समाप्त हो गया. प्रदेश में 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इनमें बड़ी संख्या पंचायत वार्ड सदस्यों की है. अब शेष पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को मतदान होना है.

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जिला परिषद चुनाव लड़ रहे कुलभूषण वर्मा (Kulbhushan Verma)

विधानसभा चुनाव से पहले 'सेमीफाइनल' माना जा रहा मुकाबला

भले ही पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, लेकिन राजनीतिक जानकार इन्हें अगले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मान रहे हैं. प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा समर्थित उम्मीदवार आमने-सामने हैं. कांग्रेस जहां इसे राज्य सरकार के कामकाज पर जनता की राय मान रही है, वहीं भाजपा इसे सरकार के प्रति जनभावना का सबसे बड़ा संकेतक बता रही है. यही वजह है कि दोनों दलों के नेता भले ही सीधे चुनाव मैदान में न हों, लेकिन अंदरखाने चुनावी समीकरणों पर नजर बनाए हुए हैं.

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गांव के बुजुर्गों से वोट मांगते प्रत्याशी (Nirmala Chauhan)

लोकतंत्र की असली तस्वीर गांवों में

पंचायत चुनाव एक बार फिर यह साबित कर रहे हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत गांवों में बसती है. यहां मतदाता तक पहुंचने के लिए नेताओं को न केवल पसीना बहाना पड़ता है, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुननी पड़ती हैं. खेतों की पगडंडियों से लेकर गांव की चौपाल तक चल रहा यह चुनाव प्रचार लोकतंत्र की उस जमीनी तस्वीर को सामने ला रहा है, जहां हर वोट महत्वपूर्ण है और हर मतदाता सम्मान का पात्र.

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Last Updated : May 23, 2026 at 3:00 PM IST

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