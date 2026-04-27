ETV Bharat / state

हिमाचल में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन, कल चुनावी बिगुल बजने के आसार, इस जिले में सबसे अधिक सीटें

प्रदेश भर में मिनी सरकार को चुनने का वक्त अब नजदीक आ रहा है. इस बार 31,214 सीटों पर चुनावी महासंग्राम छिड़ने जा रहा है.

हिमाचल में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन
हिमाचल में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में 31 मई तक तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की नई 'मिनी सरकार' के गठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है. प्रदेश में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इन तीनों स्तरों पर सत्ता की बागडोर संभालने के लिए संभावित उम्मीदवारों ने अभी से अपनी रणनीति तेज कर दी है. चुनावी तारीखों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार का शोर गूंजने लगा है, गांव-गांव में विकास के वादों की चर्चा है और चौपालों में अगले पांच वर्षों की तस्वीर खींची जा रही है.

संभावित प्रत्याशी मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं और विकास का खाका सामने रख कर समर्थन जुटाने में जुटे हैं. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. प्रदेश की 450 से अधिक पंचायतों के लिए मतदाता सूची को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ मिल गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कल तक चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा हो सकती है.

31,214 सीटों के लिए होगी जंग

प्रदेश भर में मिनी सरकार को चुनने का वक्त अब नजदीक आ रहा है. इस बार 31,214 सीटों पर चुनावी महासंग्राम छिड़ने जा रहा है. जिससे हर सीट पर स्थानीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिला परिषद से लेकर पंचायत सदस्य तक, हर पद पर दावेदारों की लंबी कतारें होंगी. सबसे बड़ी लड़ाई पंचायत मेंबर के 21,678 पदों पर होगी, जहां गांव की राजनीति का सीधा फैसला जनता के हाथ में होगा. वहीं, पंचायत प्रधान के 3,758 और उपप्रधान के 3,758 पदों पर भी प्रतिष्ठा की जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है. पंचायत समिति के 1,769 पदों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे, वहीं जिला परिषद सदस्य के 251 पदों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

कांगड़ा में सबसे अधिक 6977 सीटें

क्र. सं.जिलाकुल सीटें
1कांगड़ा6977
2मंडी4762
3शिमला3523
4चंबा2584
5सिरमौर2344
6सोलन2216
7ऊना2139
8कुल्लू2043
9हमीरपुर1998
10बिलासपुर1615
11किन्नौर635
12लाहौल-स्पीति378

636 अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रण इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है. वर्ष 2021 में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कुल 30,578 सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था, वहीं इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ चुनावी तस्वीर भी बदल गई है. पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक अब कुल सीटों की संख्या बढ़कर 31,214 पहुंच गई है. ऐसे में पिछली बार की तुलना में इस बार 636 अधिक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के लिए आज अहम दिन, 200 करोड़ सालाना कमाई के प्रोजेक्ट पर 'सुप्रीम' सुनवाई

TAGGED:

STATE ELECTION COMMISSION SHIMLA
PANCHAYAT ELECTION 2026
HIMACHAL ELECTION 2026
HIMACHAL ELECTION COMMISSION NEWS
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.