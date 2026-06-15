हिमाचल में पंचायतों का नया दौर शुरू, इस माह से मिलेगा मानदेय
हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप-प्रधानों का शपथ ग्रहण संपन्न। कांगड़ा में 18 जून को सीएम दिलाएंगे शपथ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 7:20 PM IST
शिमला: हिमाचल के गांवों में लोकतंत्र का उत्सव अब प्रशासनिक जिम्मेदारियों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को छोड़कर शेष 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं. शपथ ग्रहण समारोहों के दौरान जनप्रतिनिधियों ने गांवों के सर्वांगीण विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया. वहीं, कांगड़ा जिला में यह प्रक्रिया 18 जून को पूरी होगी, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.
प्रदेश में इस बार पंचायत चुनावों के बाद कुल 3754 प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं. इनमें 11 जिलों में 2908 प्रधानों और इतनी ही संख्या में उप प्रधानों को शपथ दिलाकर कार्यभार सौंप दिया गया है. दूसरी ओर कांगड़ा जिले के 846 प्रधानों और 846 उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह 18 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर की नई व्यवस्था औपचारिक रूप से सक्रिय हो जाएगी. उधर पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्यों तक सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहली बैठकों का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है. प्रदेश भर के कुल 31,182 नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि 27 जून को अपनी पहली आधिकारिक बैठक में शामिल होंगे. ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन से सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों और दायित्वों का औपचारिक निर्वहन शुरू करेंगे. इसके साथ ही वे मानदेय प्राप्त करने के लिए भी पात्र हो जाएंगे.
यहां होगी पहली बैठक
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत वार्ड सदस्यों, उप प्रधानों और प्रधानों की पहली बैठक संबंधित पंचायत मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी. वहीं, पंचायत समिति सदस्यों की पहली बैठक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में होगी. इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी, जहां आगामी विकास योजनाओं और कार्यप्रणाली को लेकर प्रारंभिक चर्चा की जाएगी. पंचायतीराज व्यवस्था की ये नई टीम आने वाले वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण विकास की दिशा और गति तय करेगी. ऐसे में 27 जून की पहली बैठक को गांवों में विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
कितने प्रधानों और उप प्रधानों ने ली शपथ
प्रदेश में सोमवार को 11 जिलों में 2908 प्रधानों और इतनी ही संख्या में उप प्रधानों ने पदर गोपनीयता की शपथ ली. इसमें बिलासपुर जिले में 182, चंबा में 319, हमीरपुर में 242, किन्नौर में 80, कुल्लू में 242, लाहौल-स्पीति में 48, मंडी में 577, शिमला में 441, सोलन में 255, सिरमौर में 273 और ऊना में 249 प्रधानों समेत इतनी ही संख्या में उप-प्रधानों को शपथ दिलाई गई.
जिला परिषद अध्यक्ष को सबसे ज्यादा मानदेय
पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.
पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय
पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा.
प्रधान और उप-प्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपए
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उप-प्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उप-प्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों को भी प्रति बैठक 1050 रुपए दिए जाएंगे.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए. इनमें प्रधान के 3,754, उप-प्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 सदस्य चुने हुए हैं.
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