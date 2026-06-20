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12 साल से इंतजार में पंचायत चौकीदार, क्या अब बदलेगी किस्मत?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपे गए ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन ने मांग की है कि नियमों के अनुसार अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को 12 साल की निरंतर सेवा पूर्ण करने के बाद दैनिक वेतन भोगी बनाया जाना चाहिए, लेकिन 31 अगस्त 2022 के बाद किसी भी पंचायत चौकीदार को दैनिक वेतन भोगी नहीं बनाया गया है. ऐसे में कई कर्मचारी पिछले करीब चार सालों से सरकार की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों पंचायत चौकीदारों की सालों पुरानी मांग एक बार फिर जोर-शोर से उठाई जा रही है. प्रदेश के उन अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी बनाए जाने की मांग तेज हो गई है, जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक अपना 12 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष प्रेमवर्धन और महासचिव बलदेव चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर जल्द अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है.

"पंचायती राज मंत्री ने विभाग को कैबिनेट में फाइल भेजने को कहा है. हमारी मुख्य मांग यही है कि जो पंचायत चौकीदार 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें दैनिक भोगी बनाया जाए. जो पंचायत चौकीदार दैनिक भोगी हो गए हैं, उन्हें नियमित किया जाए." - बलदेव चौहान, महासचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन

दैनिक भोगी बनाने की भी की थी घोषणा

ज्ञापन में यूनियन ने ये भी उल्लेख किया है कि बजट सत्र 2026-27 के दौरान पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक 12 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को जल्द दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा. इसके साथ ही वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत पंचायत चौकीदारों के नियमितीकरण की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही गई थी. यूनियन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले को शीघ्र कैबिनेट में लाकर फैसला लिया जाए और पात्र अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की जाए. यूनियन का कहना है कि साल 1952 से पंचायत चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्रदेश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है.

"हम मुख्यमंत्री से मिले थे. जिसमें हमने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाए जाने की मांग रखी. पंचायती राज मंत्री ने भी विधानसभा में बात उठाई थी कि जो पंचायत चौकीदार 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें जल्द ही दैनिक भोगी बनाया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है." - प्रेमवर्धन, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन

मुख्यमंत्री ने दिलाया ये भरोसा

हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन के अध्यक्ष प्रेमवर्धन ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिले और सीएम सुक्खू ने उन्हें अगली कैबिनेट बैठक तक अधिसूचना जारी करने का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि साल 2022 में जिन पंचायत चौकीदारों ने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया गया, लेकिन उसके बाद जो अंशकालिक पंचायत चौकीदार बचे थे, उन्होंने भी 12 साल का कार्य पूरा कर लिया है. जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए हुए 4 हो गए हैं, इसलिए यूनियन ने मुख्यमंत्री से मिलकर इन पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाए जाने की मांग रखी.