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पंचायत चुनाव उम्मीदवारों को इस दिन मिलेंगे चुनाव चिन्ह, राज्य निर्वाचन आयोग जारी की सूची

हिमाचल राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 20-20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव चिन्हों की सूची जारी कर दी है. 15 मई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर साफ होगी और उसी दिन उम्मीदवारों को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

पंचायत वार्ड सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के प्रत्येक पद के लिए आयोग ने 20-20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं, जिससे चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की पहचान अब अलग-अलग प्रतीकों के जरिए होगी. यदि किसी पंचायत में उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित चुनाव चिन्हों से अधिक हुई तो प्रत्याशियों को अतिरिक्त सूची से चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

ग्राम पंचायत सदस्य को मिलेंगे ये चिन्ह

ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए आम, लैटर बॉक्स, सिलाई मशीन, मेज, ट्रैक्टर, प्रेशर कुकर, बिजली का बल्ब, गुड़िया, अलमारी, कैमरा, बैंच, दो तबले, नाचती गुड़िया, ठेला गाड़ी, सब्जी की टोकरी, सारंगी, श्याम पट्ट, फसल काटता हुआ किसान और मशाल जैसे चिन्ह निर्धारित किए गए हैं.

इन चिन्हों पर चुने जाएंगे उपप्रधान

उप-प्रधान पद के लिए टेलीविजन, तारा, बस, पिलर हीटर, गैस सिलेंडर, नाव, पुस्तक, हैट, शीशे का गिलास, बल्लेबाज, बांसुरी, केतली, दरवाजा, बिजली का खम्बा, मक्की, कांटा, फ्राईपैन, कीबोर्ड, अनाज पिछोरता हुआ किसान और हेलमेट जैसे चिन्ह तय किए गए हैं.

प्रधान को आवंटित होंगे ये चिन्ह

प्रधान पद के उम्मीदवारों को हाथ की घड़ी, धनुष-बाण, गैस का चूल्हा, गाजर, जग, समुद्री जहाज, रेल इंजन, नारियल का पेड़, टैबल लैंप, ट्रक, पुल, कंघी, किला, गोंद की बोतल, हारमोनियम, दीवार की घड़ी, ईंट, लिफाफा, अंगूर और रोड रोलर सहित अन्य चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

पंचायत समिति सदस्य को इन चिन्हों पर मोहर

पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सेब, चढ़ता सूरज, रेडियो, बल्ला, सीढ़ी, कार, कुर्सी, पतंग, वायुयान, छत का पंखा, नगाड़ा, मोमबत्ती, हाकी और गेंद, शीशे का मर्तवान, ग्लोब, चम्मच, तरबूज, फावड़ा, मैच बॉक्स और गुब्बारा जैसे चिन्ह तय किए गए हैं.

जिला परिषद को ये चिन्ह

जिला परिषद चुनावों के लिए ताला-चाबी, मेज का पंखा, छाता, जीप, कप प्लेट, फुटबॉल, हैंडपंप, नाशपाती, संदूक, सिपाही, अंगूठी, मोटरसाइकिल, सीटी, घंटी, कैंची, केला, पेंसिल, बाल्टी और हीरा जैसे चुनाव चिन्ह अधिसूचित किए गए हैं. इसके अलावा 15 संयुक्त चुनाव चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं. यदि किसी पंचायत में एक पद के लिए 20 से अधिक उम्मीदवार हैं तो ऐसी स्थिती में अलग से रिजर्व रखे गए सिंबल में से एक मिलेगा.

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