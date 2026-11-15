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आउटसोर्स कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, सरकार को चेतावनी 'पॉलिसी नहीं बनी तो सड़कों पर उतरेंगे'

हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो वे सब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे. बहरहाल, इसको लिए आउटसोर्स कर्मचारियों ने जिला स्तर पर बैठक करके रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में 14 नवंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों की जिला स्तरीय बैठक मेडिकल कॉलेज चंबा के दरबार हाल में आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक अश्वनी शर्मा ने की.

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग