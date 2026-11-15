आउटसोर्स कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, सरकार को चेतावनी 'पॉलिसी नहीं बनी तो सड़कों पर उतरेंगे'
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ की सुक्खू सरकार को दो टूक चेतावनी, जल्द पूरी हो कर्मचारियों की मांगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:37 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई, तो वे सब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे. बहरहाल, इसको लिए आउटसोर्स कर्मचारियों ने जिला स्तर पर बैठक करके रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में 14 नवंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों की जिला स्तरीय बैठक मेडिकल कॉलेज चंबा के दरबार हाल में आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक अश्वनी शर्मा ने की.
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की मांग
हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर चर्चा की गई. साथ ही कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए पॉलिसी बनाने की आबाज बुलंद की गई. साथ ही अलग-अलग विभागों में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों से भी एकजुट होकर अपने-अपने संगठन के नेतृत्व में हर मंच पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में पॉलिसी बनाने की मांग प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया गया. इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा उनकी नौकरी 58 साल की उम्र तक करने की मांग की गई.
'टूट रहा आउटसोर्स कर्मचारियों के सब्र का बांध'
संघ के प्रदेश संयोजक अश्वनी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनते ही ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी. हिमाचल सरकार का चार साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और अब एक साल बचा है, लेकिन अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है. सरकार के इस रवैये से अब आउटसोर्स कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट रहा है.
"सरकार को शीतकालीन सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए और आगामी कैबिनेट बैठक में उस पर अंतिम मोहर भी लगा देनी चाहिए. वरना आउटसोर्स कर्मचारियों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा." - अश्वनी शर्मा, प्रदेश संयोजक, हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ