हिमाचल में नर्सरी उगाना हुआ और आसान, बागवान होंगे मालामाल, सस्ते विदेशी रूटस्टॉक को लेकर आई ऐसी बड़ी खबर

बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह ने कहा कि, हिमाचल में अब तक जिन रूटस्टॉक्स के लिए नर्सरी संचालकों को मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी, वही सामग्री अब सरकारी स्तर पर किफायती दरों पर मिलने से नर्सरी व्यवसाय को सीधा फायदा होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रदेश में सेब समेत अन्य फल पौधों की नर्सरी का रकबा बढ़ेगा और गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार आएगा.

हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह के प्रयासों से विदेशों से आयातित इन रूटस्टॉक के सस्ते रेट फाइनल कर बिक्री करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न सिर्फ नर्सरी लगाने की लागत में बड़ी कटौती होगी, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले पौध तैयार करना भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नर्सरी कारोबार से जुड़े बागवानों और उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब तक महंगे रूटस्टॉक और बढ़ती उत्पादन लागत से जूझ रहे नर्सरी संचालकों के लिए बागवानी विभाग बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है, जो नर्सरी करोबारी में किसी संजीवनी से कम नहीं है. प्रदेश के बागवानी विभाग ने विदेशों से आयात किए गए छोटे साइज के करीब 3 लाख उन्नत किस्म के रूटस्टॉक बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए हैं, जो पहले के मुकाबले कहीं अधिक सस्ते दामों पर दामों पर खरीदे जा सकते है.

कम लागत, बेहतर उत्पादन और ज्यादा मुनाफा, इस नए कदम से नर्सरी उगाने वाले बागवानों के चेहरे खिल उठेंगे. बागवानी विभाग की यह पहल न सिर्फ आत्मनिर्भर नर्सरी व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले वर्षों में हिमाचल के बागवानों को आर्थिक रूप से मालामाल करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी. बागवानी विभाग में ये विदेशी रूटस्टॉक मिशन HDP (NMS के तहत उत्पादन) के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इन रूटस्टॉक को शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी में रजिस्टर्ड नर्सरी संचालक या नर्सरी उगाने वाले इच्छुक बागवान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीद सकते हैं, जिसके लिए वे बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

पहले से सस्ते रेट पर उपलब्ध रूटस्टॉक

बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह ने बताया कि, "बागवानी विभाग में विदेशों से आयातित रूटस्टॉक पहले से सस्ते रेट पर उपलब्ध होंगे. इसके रेट विभाग में अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें 10 हजार से अधिक खरीद करने पर 30 रुपए प्रति रूटस्टॉक कीमत तय की गई है. इसी तरह से 1000 से 10,000 रूटस्टॉक खरीदने पर यही रेट 35 रुपए और 1000 से नीचे की खरीद पर रूट स्टॉक पर यही कीमत 40 रुपए निर्धारित की गई है. पहले अंडर साइज रूटस्टॉक की कीमत करीब 50 रुपए थी."

इसके अलावा इन्हीं रूटस्टॉक पर विभाग के पास 25 हजार फेदर प्लांट भी बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत 500 रुपए प्रति प्लांट तय की गई है. बागवानी विभाग ने ये प्लांट अपनी नर्सरी में तैयार किए हैं. ये प्लांट भी पहले आओ, पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होंगे. बागवानी विभाग के निदेशक विनय सिंह का कहना है कि, "बागवानी विभाग ने अंडर साइज रूटस्टॉक की रेट अप्रूव मंजूर कर दिए है, जो अब बिक्री के लिए उपलब्ध हैं."

