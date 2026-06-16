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ओल्ड पेंशन स्कीम पर हिमाचल में 'महासंग्राम', क्यों भड़के कर्मचारी, सीएम सुक्खू ने क्या कहा

दरअसल जेपी नड्डा ने हालिया शिमला दौरे के दौरान कहा था कि हमारा जो स्टैंड 2022 में था वो अब भी है. इसके तहत ही हम न्यू स्कीम पर जाएंगे, जिन कर्मचारियों को ओपीएस मिल चुकी है इस बारे में जेपी नड्डा ने कहा कि उनके बारे में देखा जाएगा.

अब सवाल ये है कि क्या सरकार ओपीएस बंद कर सकती है? इस पर ओम चौहान ने कहा कि एक चिट्ठी निकालने पर सरकार ओपीएस और बैकडेट के बेनिफिट दे सकती है, तो इसे एक चिट्ठी से वापस भी ले सकती है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्मचारी ओपीएस नहीं यूपीएस में जाएंगे. हालांकि यूपीएस की नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि जो कर्मचारी एनपीएस पर रखे जा रहे हैं, उन्हें पहले यूपीएस का विकल्प लेना पड़ेगा. कुल मिलाकर सरकार ओपीएस का बेनिफिट वापस ले सकती है.

सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारी और अध्यापक ओम चौहान ने कहा कि क्या हिमाचल में कोई दूसरी सरकार ओपीएस के फैसले को बदल सकती है या ओपीएस को एनपीएस और यूपीएस में बदल सकती है. हिमाचल में 15 मई 2003 के बाद कर्मचारियों को एनपीएस में रखा गया था. कर्मचारियों ने इसके बाद कई सरकारों के सामने ओपीएस बहाली की मांग की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. आखिर में सुक्खू सरकार ने इसे बहाल कर दिया. सरकार ने एनपीएस कटौती बंद कर दी और कर्मचारियों से एनपीएस और ओपीएस का विकल्प लिया. 2003 से 2023 के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी ओपीएस दी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है और साफ अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने इस हक के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि यदि भविष्य में ओपीएस को कमजोर करने या बदलने की कोई भी कोशिश हुई, तो वो चुप नहीं बैठेंगे.

शिमला: हिमाचल में एक बार फिर ओपीएस को लेकर बहस शुरू हो गई है. इसे लेकर बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ चुकी है. इसके अलावा इस बहस में ओपीएस लेने वाले कर्मचारी भी कूद गए है. सोशल मीडिया पर कर्मचारियों ने एकमत में अपनी राय रखी है कि वो ओपीएस से किसी भी हालत में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे. इसके साथ छेड़छाड़ होने पर कोर्ट भी जाएंगे. फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर्मचारियों का गुस्सा और प्रतिक्रियाएं बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी हैं.

नड्डा के इस बयान के बाद ओपीएस को लेकर घमासान शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ओपीएस को अपना हक बताया. सीएम सुक्खू ने भी दो टूक शब्दों में ओपीएस बंद न करने की बात कही है. सीएम सुक्खू ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'ओपीएस हमने कर्मचारियों-अधिकारियों को दी. मैं कर्मचारी का बेटा हूं और गरीब परिवार से आता हूं. मैं इनका दर्द जानता हूं. यहां बीजेपी की सरकार होती तो वो ओपीएस बंद कर देते. दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा OPS को बंद कर UPS लाना चाहती है, लेकिन, हम कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे. हम ओपीएस बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधन और मजूबत करेंगे.'

'ओल्ड पेंशन स्कीम' एक बार फिर ऐसा सियासी बारूद बनकर उभरी है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तहलका मचा दिया है. सूबे में विधानसभा चुनावों के करीब डेढ़ साल बाद ओपीएस को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच जुबानी जंग का एक नया और आक्रामक दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं है; इस बहस में प्रदेश के वे लाखों सरकारी कर्मचारी भी सीधे तौर पर कूद पड़े हैं, जो वर्तमान में ओपीएस का लाभ ले रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा

जेपी नड्डा के बयान के बाद से ही फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिमाचल के कर्मचारियों का गुस्सा उबल रहा है। कर्मचारी इस बयान को मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और विभिन्न प्रकार की तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं:

फेसबुक पर ठाकुर सुनील चौहान ने लिखा 'सुना है शिमला में पान खाने वाले ने सरकार आते ही OPS बन्द करने की बात कही, इसलिए कर्मचारी मित्रों इनकी सरकार ही नही आने दो'

सुनील कुमार शर्मा ने लिखा 'कांग्रेस ने फिर किया अपने OPS पावर का गुणगान बोले अगर बीजेपी आई तो OPS करेगी बंद इसलिए हमारा जीतना जरूरी है आपको क्या लगता है OPS के दम पर कांग्रेस फिर से आएगी सत्ता में?'

सुशील शर्मा ने तंज कसते हुए लिखा 'OPS पर केवल नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है. आपको OPS चाहिए तो राजनीति में आइए. ईमानदारी से नौकरी करने से OPS की पात्रता नहीं बनती. कुछ बोलोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे.'

विक्की भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने बड़े चुटीले अंदाज में लिखा 'वैसे चाहता तो नहीं था लेकिन OPS तुझे छोड़ भी नहीं सकता'

राजेंद्र मन्हास नाम के यूजर ने फेसबुक पर लिखा '2027 में कर्मचारी तय करेंगे उन्हें OPS चाहिए या UPS पहले भी हमने तय किया था,ऐसे बयान देते रहें हमें संगठित करते रहें.' इसी पोस्ट पर अपनी प्रतक्रिया देते हुए लिखा इसी कारण से हारे थे और अभी भी सबक नहीं सीखा. आने से पहले ही OPS न देने की बात कर रहे हैं.

इस पूरे घटनाक्रम से एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम महज एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सूबे का सबसे बड़ा राजनीतिक 'वोट बैंक' बन चुका है. साल 2022 में इसी मुद्दे ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और अब 2026-2027 के सियासी माहौल में भी यह चिंगारी एक बार फिर सुलग गई है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस कर्मचारी आक्रोश को कैसे शांत करती है और कांग्रेस इस ओपीएस के कार्ड को दोबारा अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह इस्तेमाल करती है.

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