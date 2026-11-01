अब घर बैठे मिलेगी जमाबंदी, राजस्व अदालतों के चक्कर भी होंगे कम, हिमाचल की 479 अदालतें ऑनलाइन
प्रदेश सरकार राजस्व प्रशासन को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:18 PM IST
शिमला: हिमाचल में जमीन से जुड़े छोटे से छोटे काम के लिए अब लोगों को पटवारी, तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने लगी है. पुश्तैनी जमीन का रिकॉर्ड हो या इंतकाल, निशानदेही और तकसीम जैसे मामले, राजस्व विभाग इन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाकर आमजन की मुश्किलें कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अब मोबाइल फोन पर ही डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी प्राप्त करने से लेकर राजस्व अदालतों में ऑनलाइन केस दर्ज करवाने और मामलों की सुनवाई तक की सुविधा उपलब्ध हो रही है.
प्रदेश सरकार के डिजिटल राजस्व प्रशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से लंबित मामलों के निपटारे और भूमि अभिलेखों को अपडेट करने में भी तेजी आई है. बीते चार वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की सभी 479 राजस्व अदालतें ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ चुकी हैं और लंबित जमाबंदियों में करीब 90 फीसदी तक कमी दर्ज की गई है. राजस्व प्रशासन को आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए विभाग ने ई-हिमभूमि, राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस), आरसीसीएमएस, भू-नक्शा पोर्टल और माई डीड पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं. इन माध्यमों से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ राजस्व सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया जा रहा है.
479 राजस्व अदालतें ऑनलाइन, 71 हजार मामले डिजिटल दर्ज
राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर उभरी है. एक सितंबर, 2025 से इस पोर्टल को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस कार्यप्रणाली के रूप में संचालित किया जा रहा है. वहीं, 9 सितंबर, 2025 को अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट्स ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसीजर रूल्स-2025 लागू किए गए. इससे ऑनलाइन राजस्व न्यायालय व्यवस्था को कानूनी आधार भी मिला है. इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 2,12,918 राजस्व मामलों को प्रोसेस किया जा चुका है. इनमें 71 हजार मामले पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस रेवेन्यू कोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से दर्ज किए गए हैं. प्रदेश की सभी 479 राजस्व अदालतें इस व्यवस्था से जुड़ चुकी हैं. इस प्लेटफॉर्म पर करीब 28 हजार कॉज लिस्ट तैयार की गई हैं, जबकि लगभग 16 हजार अधिवक्ता और 52 हजार से अधिक नागरिक पंजीकृत हो चुके हैं.
लोक अदालतों से लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के अंतिम दिनों में मासिक लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है. इनमें तकसीम, निशानदेही, राजस्व प्रविष्टियों में दुरुस्ती और अतिक्रमण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है. इसका उद्देश्य वर्षों से लंबित मामलों का बोझ कम करना और लोगों को अनावश्यक इंतजार से राहत दिलाना है.
6,500 से घटकर 750 रह गई लंबित जमाबंदियां
भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए राजस्व विभाग ने विशेष अभियान चलाया. इसके तहत अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार लंबित जमाबंदियों का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए. इस अभियान के परिणामस्वरूप लंबित जमाबंदियों की संख्या करीब 6,500 से घटकर लगभग 750 रह गई है. यानी लंबित कार्य में करीब 90 फीसदी की कमी आई है. लगभग 5,750 जमाबंदियों को अपडेट किया गया है. इनमें वर्तमान स्थिति के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान भूमि से संबंधित हुए लेनदेन को भी दर्ज किया गया है.
मोबाइल पर मिलेगी डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी
ई-हिमभूमि पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी भी प्राप्त कर सकते हैं. इससे लोगों को प्रमाणित भूमि अभिलेख हासिल करने के लिए बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. खासकर रोजगार और शिक्षा के सिलसिले में गांव से बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्व प्रशासन को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. इन पहलों से जहां राजस्व सेवाओं की पहुंच आम नागरिक तक आसान हो रही है, वहीं भूमि अभिलेखों के रखरखाव और राजस्व मामलों के निस्तारण में भी तकनीक की भूमिका मजबूत हुई है.
ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना बनी सहारा, अब तक 12 करोड़ से अधिक खर्च, 791 अनाथ बच्चों को मिला लाभ
ये भी पढ़ें: विश्व धरोहर का दर्जा, फिर भी पटरी पर सन्नाटा, टॉय ट्रेनें थमीं तो शिमला के पर्यटन कारोबार पर लगा ब्रेक