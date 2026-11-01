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अब घर बैठे मिलेगी जमाबंदी, राजस्व अदालतों के चक्कर भी होंगे कम, हिमाचल की 479 अदालतें ऑनलाइन

राजस्व सेवाओं में डिजिटल क्रांति ( @Revenue-Department-Himachal )

शिमला: हिमाचल में जमीन से जुड़े छोटे से छोटे काम के लिए अब लोगों को पटवारी, तहसील और राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने लगी है. पुश्तैनी जमीन का रिकॉर्ड हो या इंतकाल, निशानदेही और तकसीम जैसे मामले, राजस्व विभाग इन सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाकर आमजन की मुश्किलें कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. अब मोबाइल फोन पर ही डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी प्राप्त करने से लेकर राजस्व अदालतों में ऑनलाइन केस दर्ज करवाने और मामलों की सुनवाई तक की सुविधा उपलब्ध हो रही है.

प्रदेश सरकार के डिजिटल राजस्व प्रशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से लंबित मामलों के निपटारे और भूमि अभिलेखों को अपडेट करने में भी तेजी आई है. बीते चार वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश की सभी 479 राजस्व अदालतें ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ चुकी हैं और लंबित जमाबंदियों में करीब 90 फीसदी तक कमी दर्ज की गई है. राजस्व प्रशासन को आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए विभाग ने ई-हिमभूमि, राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस), आरसीसीएमएस, भू-नक्शा पोर्टल और माई डीड पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं. इन माध्यमों से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के साथ राजस्व सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया जा रहा है.