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31 मई तक तैयार होगी हिमाचल की पोषण नीति, मरीजों का डेटा भी होगा डिजिटाइज, CM सुक्खू ने दिए आदेश

सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना भी है.

HIMACHAL NUTRITION POLICY
स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को 31 मई तक राज्य की पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सोमवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'फिट हिमाचल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है.

इस मामले में देश का पहला राज्य बन सकता है हिमाचल

सरकार का दावा है कि हिमाचल प्रदेश व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि सही खानपान और पोषण भी जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार पोषण नीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है.

मरीजों का पूरा रिकॉर्ड होगा डिजिटाइज

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटलीकरण को तेज करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को पंजीकरण, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ लेकर अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें. इससे स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और प्रभावी बनेंगी.

IGMC से शुरू होगी पायलट परियोजना

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायो-केमिस्ट्री और फार्मेसी विभागों का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया गया है. सरकार की योजना बाद में इस व्यवस्था को आईजीएमसी के सभी विभागों और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों तक बढ़ाने की है.

स्वास्थ्य सुविधाओं पर 3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है. इसके अलावा तीन मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटिक लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. सरकार मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें दोगुनी करने की दिशा में भी काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों के बेहतर संचालन और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाने में इन डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है.

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