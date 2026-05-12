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31 मई तक तैयार होगी हिमाचल की पोषण नीति, मरीजों का डेटा भी होगा डिजिटाइज, CM सुक्खू ने दिए आदेश

स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )