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नॉर्वे के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल, CM सुक्खू ने निवेश के लिए कंपनियों को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने भारत में नॉर्वे की राजदूत के साथ बैठक कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की.

CM SUKHU MEETING NORWAY AMBASSADOR
भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर के साथ हुई बैठक (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में नई दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल और नॉर्वे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर काम करेंगे. दोनों के बीच सहयोग से ऐसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं, जो हिमाचल के साथ-साथ दुनिया के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे.

नॉर्वे की राजदूत के साथ हुई अहम बैठक

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर के साथ मंगलवार को बैठक कर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. बैठक में निर्माण एवं विध्वंस (C&D) वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी, संसाधनों के दोबारा उपयोग, सतत पर्यटन, जलवायु अनुकूल शहरी विकास और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे की आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग कर कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण व्यवस्था को मजबूत करेगा.

CM SUKHU MEETING NORWAY AMBASSADOR
नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर का स्वागत करते CM सुक्खू (DIPR)

नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में निवेश का न्योता

मुख्यमंत्री ने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन, हरित ऊर्जा और भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नॉर्वे के विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे नए प्रयोगों पर काम करना चाहती है, जिन्हें भविष्य में अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके.

हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इसके साथ ही राज्य ने अपने हरित क्षेत्र को 29.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि इस अभियान में युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके.

प्राकृतिक खेती और किसानों के लिए भी उठाए जा रहे कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को मक्की, गेहूं, दूध और कच्ची हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सतत विकास के साथ-साथ सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

हिमाचल को मिलेगी वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों से भरपूर राज्य है. ऐसे में पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल अपनाकर प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण बनाया जा सकता है. बैठक में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव के.के. पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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