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नॉर्वे के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल, CM सुक्खू ने निवेश के लिए कंपनियों को किया आमंत्रित

भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर के साथ हुई बैठक ( DIPR )