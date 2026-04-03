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न करें LPG और पेट्रोल की टेंशन, हिमाचल में नहीं कोई कमी, नॉर्मल है सप्लाई

शिमला: हिमाचल की जनता को रसोई गैस व पेट्रोल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) के राज्य स्तरीय समन्वयक आई.एल. नेगी ने हिमाचल प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है.

आई.एल. नेगी ने कहा, 'प्रदेश में एलपीजी की आपूर्ति नॉर्मल है और पेट्रोल की सप्लाई पर्याप्त भी है.तेल विपणन कंपनियां वर्तमान मांग को पूरा करने में सक्षम है. हिमाचल प्रदेश में मोटर स्पिरिट (MS) और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की स्टॉक स्थिति सामान्य बनी हुई है. इसके अलावा OMC डिपो में पर्याप्त मात्रा में भंडारण उपलब्ध है. पेट्रोल पंपों पर भी निर्बाध बिक्री के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. ऑटोमोटिव ईंधनों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है'.

उन्होंने कहा कि एलपीजी के संदर्भ में भी, बॉटलिंग प्लांट्स पर स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है. इन्वेंटरी स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप है. समय-समय पर आपूर्ति की पुनः पूर्ति की योजना भी सुनिश्चित की गई है. उन्होंने कहा कि OMCs स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.