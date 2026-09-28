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हिमाचल में जुटेंगे देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 50 कुलपति और निदेशक, NIT हमीरपुर में होगा तीन दिवसीय शिक्षा महाकुंभ

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के एनआईटी हमीरपुर में देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविद एक मंच पर जुटने जा रहे हैं. 9 से 11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के ‘शिक्षा महाकुंभ’ का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के करीब 50 कुलपति और निदेशक हिस्सा लेंगे. इस दौरान शिक्षा के बदलते स्वरूप, नई चुनौतियों, शोध, नवाचार और शिक्षा के सामाजिक महत्व पर चर्चा होगी. शिक्षा महाकुंभ का आयोजन एनआईटी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी मंडी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने सोमवार को धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी. इस दौरान विद्या भारती और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

तीन दिवसीय आयोजन के दौरान 16 मल्टी-ट्रैक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी. इनमें मौलिक विज्ञान, कला-संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा, खेल और कानून सहित कई विषयों पर चर्चा होगी. आयोजकों के अनुसार अब तक करीब 235 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र महाकुंभ के लिए प्राप्त हो चुके हैं. महाकुंभ में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आठ विशेष संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी. इनमें मीडिया, वैज्ञानिकों, प्रधानाचार्यों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के बीच संवाद को बढ़ाना है.

इस वर्ष शिक्षा महाकुंभ की मुख्य थीम ‘शिक्षा, प्रकृति और प्रगति’ रखी गई है. इसके तहत शिक्षा के विकास के साथ पर्यावरण और प्रकृति के बीच संतुलन पर चर्चा होगी. साथ ही शिक्षा की समाज में भूमिका और बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले बदलावों पर भी विचार किया जाएगा. प्रो. बंसल ने बताया कि देश में अब तक पांच शिक्षा महाकुंभ आयोजित किए जा चुके हैं. इसकी शुरुआत वर्ष 2023 में एनआईटी जालंधर से हुई थी. इसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी श्रीनगर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और पिछले वर्ष नाइपर मोहाली में इसका आयोजन हुआ. उन्होंने कहा कि प्रत्येक आयोजन के बाद ‘थॉट पेपर’ तैयार किया जाता है, जिसमें शिक्षा नीति और व्यवस्था से जुड़े सुझाव शामिल होते हैं.

विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और स्टार्टअप आइडिया की लगेगी प्रदर्शनी

आयोजन में विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी. विद्यार्थियों के स्टार्टअप आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग जगत से जोड़ने और मेंटरशिप देने की पहल भी की जाएगी. इससे छात्रों को अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़ने का अवसर मिलेगा. इस बार कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में शोध और नवाचार की रुचि बढ़ाने के लिए ‘शोधांकुर’ पहल शुरू की गई है. इसके तहत विद्यार्थियों को अपने विचार और शोध आधारित लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. चयनित लेखों को पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है. शिक्षा महाकुंभ में गणित, अंग्रेजी और तकनीक पर आधारित ‘तेजस’ ओलंपियाड भी आयोजित किया जाएगा. इसके जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अपनी समझ, कौशल और प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

प्रो. बंसल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी हासिल करना या परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए. शिक्षा को ज्ञान से कौशल, कौशल से नवाचार और नवाचार को समाज के विकास से जोड़ने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संतुलन को भी ध्यान में रखना जरूरी है. कुलपति ने उच्च शिक्षा के मौजूदा मूल्यांकन मानकों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि केवल सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाना ही शिक्षा की सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके साथ विद्यार्थियों के वास्तविक सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने विकास को केवल जीडीपी (GDP) के आधार पर मापने के बजाय समाज की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता को भी महत्व देने की बात कही.

विद्यार्थियों को रोजगार के साथ जीवन के लिए तैयार करने पर जोर

प्रो. बंसल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से स्कूली और उच्च शिक्षा के बीच की दूरी कम करने के लिए स्कूलों को गोद लेने जैसी पहल की जा रही है. इसके अलावा, ‘लैब टू लैंड’ पहल के जरिए शोध और तकनीक को प्रयोगशालाओं से निकालकर खेतों और समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ-साथ उनके व्यवहार और सोच को भी विकसित करे. उन्होंने विद्यार्थियों में केवल आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की भावना विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन और समाज के लिए तैयार करना होना चाहिए. एनआईटी हमीरपुर में होने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के शिक्षाविदों और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के एक मंच पर आने से शिक्षा से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी. शोध, नवाचार, विद्यार्थी विकास, प्रकृति और शिक्षा के सामाजिक दायित्व जैसे मुद्दे इस महाकुंभ के प्रमुख केंद्र रहेंगे.

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