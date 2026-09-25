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हिमाचल में अगले साल रिटायर हो जाएंगे 9 एचएएस अफसर, सचिवालय सेवाएं के 13 अधिकारी भी होंगे सेवानिवृत्त

शिमला: हिमाचल सरकार में सेवाएं दे रहे एचपीएएस यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नौ अधिकारी अगले साल रिटायर हो जाएंगे. इसके अलावा राज्य सचिवालय से एचपी सेक्रेरेटेरिएट सर्विसेज के भी 13 अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे. इस बारे में राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल से अधिसूचना जारी कर दी गई है. विभागीय अधिसूचना के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवाओं के जो नौ अफसर अगले साल रिटायर होंगे, उनमें सबसे पहले एडीएम प्रोटोकॉल शिमला ज्ञान सागर नेगी का नाम है. वे अगले साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा व जलशक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव विकास सूद की रिटायरमेंट 30 नवंबर 2027 को होगी. आईजीएमसी के एडिशनल डायरेक्टर नीरज गुप्ता 28 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे. परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त सूरी दास नेगी 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे. राज्य सूचना आयोग की सचिव चेतना खड़वाल 30 सितंबर को रिटायर होंगी. एसीटूडीसी मंडी कुलदीप सिंह पटियाल की रिटायरमेंट तिथि 30 नवंबर है. हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरिंदर सिंह राठौर 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे. एसडीएम हमीरपुर संजीव कुमार 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे. एसडीएम चच्योट देवीराम की रिटायरमेंट डेट 31 मार्च 2027 है. उल्लेखनीय है कि पर्सनल विभाग समय-समय पर रिटायर होने वाले अफसरों की सूची संबंधी अधिसूचना जारी करता है. ये अधिसूचना शुक्रवार 25 सितंबर को जारी की गई है.

सचिवालय सेवाओं के 13 अधिकारी भी होंगे सेवानिवृत्त

कार्मिक विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय सेवाएं के मिनिस्ट्रियल स्टाफ कैडर के अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों की सूची संबंधी अधिसूचना भी जारी की है. इस अधिसूचना के अनुसार सीएम ऑफिस व परिवहन विभाग के उप सचिव पुनीत सेठ 31 दिसंबर 2027 को रिटायर होंगे. उपसचिव वंदना 31 मार्च को रिटायर होंगी. वित्त विभाग के अंडर सेक्रेटरी राजेश गौतम 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आरपीजी अवर सचिव अंजना शर्मा की रिटायरमेंट डेट 31 जनवरी है। पशुपालन विभाग के अवर सचिव नारायण सिंह 31 मई को रिटायर होंगे. उद्योग विभाग के अवर सचिव रमेश चंद 30 अप्रैल को, शिक्षा विभाग के अवर सचिव हेम सिंह 28 फरवरी को, आईपीआर के अवर सचिव ओम प्रकाश 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे.