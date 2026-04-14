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बड़सर के युवक की दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध मौत, घर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं

इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिवार ने शव को भारत लाने की मांग की है.

बड़सर के युवक की साउथ अफ्रीका में मौत
बड़सर के युवक की साउथ अफ्रीका में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:44 AM IST

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हमीरपुर: उपमंडल बड़सर से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है. बड़सर क्षेत्र की महारल पंचायत के काली चीक गांव के 26 वर्षीय युवक अमन कुमार की दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, अमन का शव वहां एक स्विमिंग पूल में बरामद हुआ है, जिससे उसकी मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

बेहतर भविष्य की तलाश में गया था विदेश

अमन कुमार पिछले साल दिवाली के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और बेहतर भविष्य की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गया था. वहां वह एक होटल में कार्यरत था. अमन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसके पिता उधम सिंह ने दिन-रात कड़ी मेहनत कर, मजदूरी और शादियों में बैंड बजाकर अपने बेटे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था, ताकि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके.

खुशियों की जगह अब पार्थिव शरीर का इंतजार

अमन की दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और पूरे परिवार की उम्मीदें अमन पर ही टिकी थीं. बताया जा रहा है कि अमन ने करीब तीन महीने पहले ही केरल की एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी. परिवार अब घर पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनकी शादी के जश्न की तैयारियों में जुटा था, लेकिन किसे पता था कि जिस घर में बेटे की बारात और खुशियों का इंतजार हो रहा था, वहां उसकी मौत की खबर आएगी.

सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार

बेटे को खो चुके गमगीन पिता ने प्रदेश सरकार और केंद्र के विदेश मंत्रालय से भावुक अपील की है. उन्होंने मांग की है कि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद की जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जा सके. प्रशासनिक औपचारिकताओं के चलते शव को भारत लाने में करीब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है. फिलहाल, इस घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा रहा है.

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