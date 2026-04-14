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बड़सर के युवक की दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध मौत, घर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं

बड़सर के युवक की साउथ अफ्रीका में मौत ( ETV Bharat )

हमीरपुर: उपमंडल बड़सर से एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है. बड़सर क्षेत्र की महारल पंचायत के काली चीक गांव के 26 वर्षीय युवक अमन कुमार की दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, अमन का शव वहां एक स्विमिंग पूल में बरामद हुआ है, जिससे उसकी मौत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बेहतर भविष्य की तलाश में गया था विदेश अमन कुमार पिछले साल दिवाली के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने और बेहतर भविष्य की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गया था. वहां वह एक होटल में कार्यरत था. अमन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसके पिता उधम सिंह ने दिन-रात कड़ी मेहनत कर, मजदूरी और शादियों में बैंड बजाकर अपने बेटे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था, ताकि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके. खुशियों की जगह अब पार्थिव शरीर का इंतजार