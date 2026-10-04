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हिमाचल में आपदा का समय से पहले मिलेगा अलर्ट, 12 जिलों में 116 स्थानों पर यहां लगेंगे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम

12 जिलों में 116 स्थानों पर लगेंगे अर्ली वार्निं सिस्टम ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश ने अब आपदा से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की तरफ ये बड़ा कदम है. 'हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी' (HPDRRP) कार्यक्रम के तहत कुल 116 स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमेटिक वर्षामापी यंत्र (ARG) स्थापित किए जाएंगे. ये जानकारी सरकार की ओर से विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने दी थी.

2 से 3 वर्षों में पूरी होगी परियोजना सरकार ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग ₹53 करोड़ 15 लाख आंकी गई है. वास्तविक लागत निविदा और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगी. इस पूरी प्रणाली को स्थापित करने, एकीकृत करने और इसके संचालन की प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा. इन स्टेशनों से मिलने वाले रियल टाइम के आंकड़ों के आधार पर जिला प्रशासन और तकनीकी एजेंसियां समय रहते स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी कर सकेंगी. कहां-कहां स्थापित होंगे ये अर्ली वॉर्निंग सिस्टम