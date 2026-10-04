हिमाचल में आपदा का समय से पहले मिलेगा अलर्ट, 12 जिलों में 116 स्थानों पर यहां लगेंगे अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
हिमाचल में आपदाओं से निपटने के लिए 116 स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे. देखिए अपने जिले के चयनित स्थलों की पूरी सूची.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 1:31 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश ने अब आपदा से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. अत्यधिक वर्षा, बादल फटने, अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने की तरफ ये बड़ा कदम है. 'हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी' (HPDRRP) कार्यक्रम के तहत कुल 116 स्थानों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमेटिक वर्षामापी यंत्र (ARG) स्थापित किए जाएंगे. ये जानकारी सरकार की ओर से विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने दी थी.
2 से 3 वर्षों में पूरी होगी परियोजना
सरकार ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग ₹53 करोड़ 15 लाख आंकी गई है. वास्तविक लागत निविदा और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तय होगी. इस पूरी प्रणाली को स्थापित करने, एकीकृत करने और इसके संचालन की प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा. इन स्टेशनों से मिलने वाले रियल टाइम के आंकड़ों के आधार पर जिला प्रशासन और तकनीकी एजेंसियां समय रहते स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी कर सकेंगी.
कहां-कहां स्थापित होंगे ये अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
|जिला
|चयनित स्थल
|संख्या
|बिलासपुर
|बरौहा, निहारी, गुरु का लाहौर, कोट कहलूर, निहाल, सलोहा
|6
|चंबा
भंजरारू, खड़जोता, गरीमा, चंबा, छतराड़ी, गरनोटा,
पांगी का किल्लाड़, लांजी, सरोल, राजपुरा, थुलेल, उलांसा, किल्लर, चुवाड़ी
|14
|हमीरपुर
|टापरे, दुहक, सासन
|3
|कांगड़ा
|सुरवां, सिहोल, परोर, बैजनाथ, डंडेल, डंगरा, बीर बिलिंग, शाहपुर, बरोह
|9
|किन्नौर
|कटगांव, पूह, भाबा कटगांव, बोक्टू, रिब्बा, जियाबोंग, स्पिल्लो
|7
|कुल्लू
|कटराईं (नग्गर), चौवाई, कुशवा, बंजार
|4
|लाहौल-स्पीति
|थिरोट, हुरलिंग
|2
|मंडी
सरसकान-बरोटी, टिकरी मुसहरा, बालू, संधोल, करसोग, शेटाधार
नलहास, भंगरोटू, हराबाग, जारोल, मधान, समराहन, किगस, झमार
|14
|शिमला
नारकंडा, मंडरी, दांसा, जांगलिख, चौपाल, जुब्बल, टिक्कर, मशोबरा
ननखारी, कुपवी, चौपाल, दत्त नगर, बामटा, राजगढ़, सुन्नी, बाहली
सराहन, गोपालपुर, खद्राला, ढल्ली, बरागांव, डोडरा-क्वार, शिल्लारो
अन्नू
|24
|सिरमौर
भैका स्याना, नारग, नाहन, शिल्लाई, जुब्बल चांदेस, बाघथन, सनारी
क्वाघधार,नोहराधार, राजगढ़, रिताबल, अनादेरी, भरौली, चरना, नोहरा, जरवा
धौलाकुआं, टिंबी, शिउम्यला.
|18
|सोलन
नंगल उपरला (जीपी जमाला), कंडाघाट, पट्टामेहलाॅग, ढांग, दारलाघाट
खतनाली, गौरा, अश्वानिखाड, चैल, चैल-2.
|10
|ऊना
|सकौंण, बडोह, बिधड़वाल, सलोह, रोहरा बैलवाल
|5
|कुल
|116
आपदा प्रबंधन में मिलेगी मदद
इन अर्ली वार्निंग सिस्टम के मजबूत होने से भविष्य में आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से समय रहते अंजाम दिया जा सकेगा. प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर अत्यधिक वर्षा, बादल फटने एवं अचानक बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने तथा समय रहते चेतावनी जारी करने के उद्देश्य से स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने के उद्देशय से ये निर्णय लिया गया है. दरअसल पिछले कुछ सालों में बारिश, बादल फटने और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं के कारण हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है. इसके चलते प्रदेश में अर्ली वॉर्निग सिस्टम की जरूरत महसूस हुई है. इसी कारण से सरकार ने HPDRRP के तहत ये निर्णय लिया है.
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