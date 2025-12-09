ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर आ रहे हैं हिमाचल.. तो भूलकर भी ये गलतियां न करें पर्यटक

पुलिस का कहना है कि अगर सैलानी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते, तो उनकी मौज-मस्ती में रुकावट आ सकती है और मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

कुल्लू: हर साल की तरह इस बार भी क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए लाखों सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं. ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू–मनाली, कसोल, मणिकर्ण और बंजार घाटी में पर्यटकों की भीड़ तेजी से बढ़ी है. होटल कारोबारी आकर्षक पैकेज दे रहे हैं और पूरा पर्यटन क्षेत्र सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है. इसी बीच, सैलानियों की बढ़ती भीड़ और पिछले वर्षों में हुई अव्यवस्था को देखते हुए कुल्लू पुलिस ने इस बार कड़ा रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नशे की हालत में हुड़दंग न करें: नए साल पर कई लोग नशा करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नशे में हंगामा या किसी को परेशान बिलकुल न करें. इससे माहौल खराब होता है और पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है. पुलिस के साथ बदतमीजी न करें: स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खैर नहीं। पुलिस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक नियम न तोड़ें: नए साल की रात पर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं। ऐसी गलती न करें. हेल्मेट-सीट बेल्ट पहनें और शराब पीकर ड्राइविंग बिल्कुल न करें. नदी–नालों के किनारे न जाएं: ये जगहें बेहद फिसलन भरी और खतरनाक होती हैं। पहले भी यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. पुलिस ने साफ कहा है कि सेल्फी के चक्कर में जोखिम न उठाएं. बैरिकेड तोड़ने या चेतावनी बोर्ड नजरअंदाज करने पर ₹5000 जुर्माना लगेगा. गलत जगह पार्किंग न करें: गलत जगह या नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी न करें। सड़क किनारे जहाँ पुलिस ने पार्किंग तय की है, वहीं वाहन लगाएं। वरना चालान और कड़ी कार्रवाई होगी. कचरा इधर-उधर न फेंकें: अगर आप हिमाचल घूमने आ रहे हैं तो जगह को गंदा न करें. प्लास्टिक, बोतल और खाने का कचरा डस्टबिन में ही डालें. ऐसा करते पाए जाने पर भी कार्रवाई हो सकती है. लड़ाई-झगड़े से बचें: भीड़ में छोटी बात पर बहस शुरू हो जाती है। किसी से उलझने के बजाय शांति से आगे बढ़ जाएं.

स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खैर नहीं. पुलिस ने कहा है कि ऐसी स्थिति में मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नए साल पर 250 जवान होंगे तैनात

न्यू ईयर और क्रिसमस की भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए कुल्लू पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं. इस बार बजौरा से मनाली तक गश्त के लिए आठ नए पुलिस वाहन तैनात किए गए हैं, जो हाईवे और पर्यटन स्थलों पर लगातार पेट्रोलिंग करेंगे. इसके साथ ही पांच रिजर्व फोर्स को भी अतिरिक्त ड्यूटी पर बुलाया गया है. भीड़ वाले पर्यटन क्षेत्रों मनाली, मणिकर्ण घाटी, कसोल, बंजार और जीभी में कुल 250 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी. वहीं भुंतर से कसोल तक की संकरी सड़क पर विशेष ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ तैनात किया जाएगा. मनाली नगर क्षेत्र में नए पार्किंग जोन बनाए गए हैं, ताकि सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह रोकी जा सके. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस बार ट्रैफिक जाम रोकने के लिए "जीरो टॉलरेंस पॉलिसी"u लागू होगी.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने कहा कि, "हर साल इस सीजन में हजारों पर्यटक जिला कुल्लू आते हैं और पुलिस का लक्ष्य है कि उन्हें सुरक्षित व सुविधा-युक्त अनुभव मिले. सैलानियों का स्वागत है, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गलत पार्किंग, नशे में हुड़दंग, नदी किनारे सेल्फी और ट्रैफिक बाधा पर तुरंत जुर्माना व कार्रवाई होगी. हम चाहते हैं कि लोग मनाली और कुल्लू में सुरक्षित तरीके से जश्न मनाएं."

कुल्लू पुलिस इस बार पूरी सख्ती और तैयारी के साथ मैदान में है. सैलानी नियमों का पालन करेंगे तो उनकी यात्रा यादगार बनेगी, लेकिन उल्लंघन करने पर भारी चालान, वाहन सीज़ होने या हवालात तक की स्थिति भी बन सकती है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल टूरिज्म को विश्व में नई पहचान दिलाने की कवायद, कैसा हो टूरिज्म का लोगो, जनता से मांगे सुझाव