ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर: पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बड़ी खबर है. अब पंचायत क्षेत्रों में मकान निर्माण पहले की तरह आसान नहीं रहेगा. सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत घर बनाने से पहले जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा. नियमों की अनदेखी करने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही भवन की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी यानी मजबूती की जांच भी जरूरी की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान सुरक्षित और पक्की जमीन पर ही बनाया जा रहा है. आपदा को देखते हुए सख्ती प्रदेश में बार-बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए नदी, नालों और खड्डों के पास निर्माण को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे. ऐसी जमीनों पर निर्माण से पहले तय दूरी का पालन करना होगा, ताकि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन से जान-माल का नुकसान कम किया जा सके.