ग्रामीणों के लिए बड़ी खबर: पंचायत क्षेत्र में घर बनाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई. जिसमें इन नियमों पर चर्चा की गई.

HOUSE CONSTRUCTION RULES IN RURAL AREA HIMACHAL
कैबिनेट सब कमेटी की बैठक (DIPR)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बड़ी खबर है. अब पंचायत क्षेत्रों में मकान निर्माण पहले की तरह आसान नहीं रहेगा. सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत घर बनाने से पहले जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य होगा. नियमों की अनदेखी करने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा

नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही भवन की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी यानी मजबूती की जांच भी जरूरी की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान सुरक्षित और पक्की जमीन पर ही बनाया जा रहा है.

आपदा को देखते हुए सख्ती

प्रदेश में बार-बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए नदी, नालों और खड्डों के पास निर्माण को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे. ऐसी जमीनों पर निर्माण से पहले तय दूरी का पालन करना होगा, ताकि भविष्य में बाढ़ और भूस्खलन से जान-माल का नुकसान कम किया जा सके.

कमर्शियल भवनों पर ज्यादा फोकस

ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले कमर्शियल भवनों के लिए नियम और भी कड़े होंगे. भवन निर्माण के दौरान सेटबैक छोड़ना, रास्तों की व्यवस्था और पक्की जमीन पर निर्माण करना अनिवार्य किया जाएगा. इससे अव्यवस्थित निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. इन नियमों को लेकर गुरुवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के विनियमन को लेकर विस्तृत सुझाव रखे.

कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी

बैठक में भवनों की ऊंचाई, नदी और नालों से दूरी, सेटबैक के लिए जगह छोड़ने और लाइन डायग्राम नक्शा जमा करवाने जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई. अभी सब कमेटी की एक और बैठक होगी, जिसके बाद नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. बैठक में मंत्री राजेश धर्माणी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सचिव अमरजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और नियोजित निर्माण को बढ़ावा देना है.

