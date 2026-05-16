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हिमाचल सरकार का मेगा अर्बन प्लान, 'हिम चंडीगढ़' समेत ये तीन हाईटेक शहर होंगे विकसित

सरकार के मुताबिक प्रस्तावित नए शहरों को आधुनिक और वैश्विक स्तर की सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा.

RAJESH DHARMANI
कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 5:02 PM IST

5 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है. प्रदेश में आने वाले समय में तीन नए आधुनिक शहर बसाने की योजना बनाई गई है, जिनमें 'हिम चंडीगढ़', 'हिम पंचकूला' और कांगड़ा में विकसित होने वाली नई हाईटेक सिटी शामिल है. सरकार का दावा है कि इन शहरों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़क नेटवर्क, स्मार्ट हाउसिंग और औद्योगिक ढांचा विकसित किया जाएगा. नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 'हिम चंडीगढ़' प्रोजेक्ट पर अगले एक साल के भीतर जमीन पर काम शुरू कर दिया जाएगा.

HIMUDA की समीक्षा बैठक में लिए गए बड़े फैसले

शनिवार को हिमुडा (HIMUDA) की समीक्षा बैठक के दौरान सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर शहरी विस्तार और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का फैसला लिया. मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस बार HIMUDA का टर्नओवर ₹250 करोड़ से अधिक रखने का लक्ष्य तय किया गया है, जो पिछले साल के ₹125 करोड़ के मुकाबले लगभग दोगुना है. उन्होंने कहा कि सरकार अब प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक शहर विकसित करना चाहती है ताकि बढ़ती आबादी और उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी (ETV BHARAT)

हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे नए शहर

सरकार के मुताबिक प्रस्तावित नए शहरों को आधुनिक और वैश्विक स्तर की सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा. इन शहरों में बेहतर ट्रैफिक सिस्टम, आधुनिक सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट बिजली व्यवस्था, हरित क्षेत्र, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस रहेगा. सरकार इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों और विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं लेने की तैयारी में है. धर्माणी ने कहा कि इन शहरों का लेआउट पूरी तरह भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.

लैंड पूलिंग नीति से जुटाई जाएगी जमीन

राजेश धर्माणी ने माना कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार के पास करीब 7 हजार बीघा जमीन उपलब्ध है, लेकिन बड़े औद्योगिक और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यह पर्याप्त नहीं है. इसमें भी ज्यादातर जमीन बद्दी क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि अन्य जिलों में केवल 200 से 300 बीघा जमीन ही उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सरकार अब ‘लैंड पूलिंग’ मॉडल पर काम करेगी, जिसमें जमीन मालिकों को प्रोजेक्ट का भागीदार बनाया जाएगा. इसके अलावा आपसी सहमति के आधार पर तय दरों पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद कम होंगे और विकास परियोजनाओं को तेजी मिलेगी.

इन जिलों में भी बढ़ेगा विकास

मंत्री ने कहा कि शिमला, सोलन और धर्मशाला में पहले से कई हाउसिंग और शहरी विकास योजनाओं पर काम चल रहा है. अब सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भी नई हाउसिंग कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है. सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में योजनाबद्ध शहरीकरण हो, ताकि रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार किए जा सकें.

चुनावों को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा

राजेश धर्माणी ने आगामी चुनावों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और जमीनी स्तर पर लोगों का रिस्पॉन्स सकारात्मक है. उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस इस बार पहले से ज्यादा मजबूत प्रदर्शन करेगी और बेहतर अंतर से सीटें हासिल करेगी.

महंगाई और पेट्रोल कीमतों पर केंद्र को घेरा

मंत्री धर्माणी ने पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संकटों को समय रहते संभालने में केंद्र सरकार नाकाम रही है, जिसका असर अब आम लोगों पर दिख रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति को लेकर पहले ही चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए.

राहुल गांधी की दूरदर्शिता का किया जिक्र

धर्माणी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से इन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और उनके असर को लेकर सरकार को आगाह करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष की बातों को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि देशहित में समय रहते फैसले लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार पहले सक्रिय होती, तो आज पेट्रोलियम उत्पादों और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती. मंत्री ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई का असर अब निर्माण कार्यों और आम लोगों के बजट पर साफ दिखाई देने लगा है.

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