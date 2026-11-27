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हिमाचल की नई औद्योगिक नीति पर बड़ा अपडेट, 15 दिन से एक महीने में लगेगी अंतिम मुहर, उद्योगों को मिलेगी कानूनी गारंटी

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने और उद्योगपतियों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्य की नई औद्योगिक नीति अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और अगले 15 दिनों से एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. सरकार इस बार केवल औद्योगिक नीति बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहनों, सस्ती बिजली और अन्य सुविधाओं को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है. इससे निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं और सरकार की ओर से किए जाने वाले आश्वासनों को स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "वर्ष 2019 की औद्योगिक नीति को फिलहाल विस्तार दिया गया है. नई नीति तैयार करने के लिए उद्योग विभाग के साथ-साथ पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, आबकारी और राजस्व विभाग से भी सुझाव और राय ली जा रही है. इन विभागों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन, रियायतों और अन्य सुविधाओं का निर्धारण इनके सुझावों के आधार पर भी किया जाता है".