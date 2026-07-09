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हिमाचल में आने वाला है बड़ा इंडस्ट्रियल धमाका! सुक्खू सरकार की नई पॉलिसी से खुलेंगे निवेश और नौकरियों के दरवाजे

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है.

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समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते CM सुक्खू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 1:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार के मोर्चे पर जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है और संकेत दिए हैं कि इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा. सरकार का दावा है कि नई नीति प्रदेश में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. इसके साथ ही उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई गति देने की तैयारी है. दूसरी ओर ऊना के बहुप्रतीक्षित बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला के यूनिटी मॉल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी तेज रफ्तार देने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार शाम उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार अब 'वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स' मॉडल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने की रणनीति पर भी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति को व्यापक, व्यावहारिक और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से लगातार परामर्श किया जा रहा है.

कई नीतिगत और कानूनी सुधार

सीएम सुक्खू ने कहा कि निवेशकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि उद्योग स्थापित करने और संचालन की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी हो सके. उन्होंने कहा कि बीते साढ़े तीन वर्षों के दौरान उद्योगों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से कई नीतिगत और कानूनी सुधार किए गए हैं. सरकार का लक्ष्य हिमाचल को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें.

बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की समीक्षा

बैठक में ऊना में विकसित किए जा रहे 2,071 करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि देश की प्रतिष्ठित कंपनियों को इस परियोजना में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए. उन्होंने बताया कि करीब 800 बीघा भूमि को समतल किया जा चुका है और निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है. मुख्यमंत्री ने आगामी 15 जुलाई तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्टीम जनरेशन सुविधा से जुड़े कार्य पूरे करने के भी निर्देश दिए.

यूनिटी मॉल के लिए 66 करोड़ की पहली किस्त जारी

धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है. उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स' कार्यक्रम के तहत हर जिले के विशिष्ट उत्पादों की पहचान करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी.

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