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सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, हिमाचल में 56 साल बाद बदली ग्रेजिंग पॉलिसी, अब चरवाहों को करवाना होगा पंजीकरण, बनेगा ऑनलाइन पोर्टल

शिमला: हिमाचल प्रदेश की चरागाहों में पशुओं को घास चरने के लिए लाने वाली नीति में बदलाव किया गया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी में 56 साल बाद बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है. अब हिमाचल में पशुपालकों को चरागाहों में अपना पशुधन घास चरने के लिए लाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. राज्य सरकार का पशुपालन विभाग व वन विभाग मिलकर आने वाले छह माह में एक पोर्टल तैयार करेगा. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1970 में बनी चराई परमिट व्यवस्था अभी तक चल रही थी. राज्य की चरागाहों की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है, इसे लेकर वैज्ञानिक अध्ययन व मूल्यांकन नहीं हुआ है. अब बदलते समय में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रेजिंग पॉलिसी-2026 को नोटिफाई कर दिया है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर गजट में प्रकाशित कर दी गई है.

ये हैं नई ग्रेजिंग पॉलिसी के मुख्य बिंदु

हिमाचल प्रदेश में अब प्रवासी चरवाहों को अपनी सारी डिटेल पंजीकृत करवानी होगी. पशुपालन विभाग और वन विभाग मिलकर एक पोर्टल तैयार करेंगे. पंजीकरण के दौरान प्रवासी चरवाहों को अपना नाम-पता, परमिट का विवरण, चरने के लिए लाए गए पशुओं की संख्या आदि का ब्यौरा देना होगा. जिन चरवाहों के पास परमिट नहीं होगा, वे अपना पंजीकरण तय नियमों के साथ करवा सकते हैं. इस बारे में स्थानीय ग्रेजिंज एडवाइजरी कमेटी फैसला करेगी. अब आने वाले समय में पशुओं की चराई के परमिट वैज्ञानिक आकलन के बाद ही मिलेंगे. ये परमिट स्थानीय जनता के चराई के अधिकार का आकलन करने के बाद वन्य जीवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी होंगे.

नई नीति में हर फॉरेस्ट डिवीजन में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ चराई के परमिट जारी करेंगे. हर वन मंडल में स्थानीय चरवाहों के साथ प्रवासी चरवाहों, पंचायतों, वन, पशुपालन, कृषि व ऊन महासंघ के प्रतिनिधियों को शामिल कर स्थानीय चराई सलाहकार समिति बनाई जाएगी. इसी समिति की सिफारिश पर परमिट जारी किए जाएंगे. जारी किए गए परमिटों की समीक्षा हर पांच साल बाद की जाएगी. यही नहीं, नई नीति के अनुसार परमिट उन्हीं चरवाहों को मिलेगा, जो सही मायनों में अपने पशुओं को लेकर चरागाह पर निर्भर हैं. जो पशुपालक लंबे समय से परमिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके परमिट समाप्त किए जाएंगे.