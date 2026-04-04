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हिमाचल में 300 यूनिट फ्री बिजली का चुनावी वादा बदला, सिर्फ इन परिवारों को मिलेगा फायदा, फ्री बिजली पर भी शर्तों का करंट

हिमाचल में 300 यूनिट फ्री बिजली का चुनावी वादा बदला ( PIC CREDIT: CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. जयराम ठाकुर की पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई 125 यूनिट फ्री बिजली योजना से लोगों को राहत मिली थी, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का बड़ा वादा किया था. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 गारंटियों के साथ जनता का भरोसा जीता, जिसमें हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी शामिल था. करीब 22 लाख बिजली उपभोक्ताओं वाले प्रदेश में यह वादा निर्णायक साबित हुआ और कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली. 40 महीने बाद बदली शर्तों के साथ ऐलान सरकार बनने के करीब 40 महीने बाद अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा तो पूरी हुई, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ यह सुविधा अब केवल एक लाख गरीब परिवारों तक सीमित कर दी गई है. इसके लिए बिजली बोर्ड को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने अत्यंत गरीब एक लाख परिवारों के लिए एक मीटर पर 300 यूनिट तक पूर्ण सब्सिडी को स्वीकृति दी है, जो HPERC द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित दरों पर आधारित होगी, जिसमें कहा गया है कि इन परिवारों को बिना CESS, ED, और M-टैक्स के शून्य बिजली बिल (Zero Bill) दिया जाएगा. इन परिवारों की सूची संबंधित सरकारी विभाग की ओर से HPSEBL को प्रदान की जाएगी. 125 यूनिट फ्री बिजली पर शर्त, किराएदारों पर बोझ प्रदेश भर में अभी हर मीटर पर करीब 14.50 लाख उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली पर भी सरकार ने नई सीमा तय कर दी है. अब प्रति राशन कार्ड दो से अधिक मीटरों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी. 15 अप्रैल से इसके लिए आवेदन होगा. यानी प्रदेश में एक परिवार को केवल दो बिजली मीटरों पर ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा. ऐसे में राशनकार्ड दर्ज संयुक्त परिवारों को इसका अधिक नुकसान होगा, जिससे कई उपभोक्ता इस सुविधा के दायरे से बाहर हो जाएंगे. सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर शहरों में किराए का कमरा रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ेगा. जहां अलग-अलग मीटरों के कारण उन्हें पहले जो राहत मिल रही थी, अब वह खत्म होती दिख रही है. हर साल 713.28 करोड़ का बोझ