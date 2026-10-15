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'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने', नए जिलों के गठन पर सुधीर शर्मा का सुक्खू सरकार पर तंज

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है. प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में आयोग गठित करने की कवायद के बीच भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार की मंशा और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं. शिमला विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र एसोसिएशन के हमीर संगम कार्यक्रम में पहुंचे सुधीर शर्मा ने नए जिलों के गठन की चर्चा को चुनावी शगूफा करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

सुधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि नए जिलों के गठन जैसे फैसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने." उनका कहना है कि जब हिमाचल पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो नई प्रशासनिक इकाइयों के कारण बढ़ने वाला खर्च उठाना आसान नहीं होगा.