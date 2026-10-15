'घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने', नए जिलों के गठन पर सुधीर शर्मा का सुक्खू सरकार पर तंज
सुधीर शर्मा ने कहा कि नए जिलों का गठन करने से प्रदेश पर कई सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है. प्रदेश सरकार की ओर से इस दिशा में आयोग गठित करने की कवायद के बीच भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार की मंशा और आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं. शिमला विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र एसोसिएशन के हमीर संगम कार्यक्रम में पहुंचे सुधीर शर्मा ने नए जिलों के गठन की चर्चा को चुनावी शगूफा करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.
सुधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि नए जिलों के गठन जैसे फैसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने." उनका कहना है कि जब हिमाचल पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो नई प्रशासनिक इकाइयों के कारण बढ़ने वाला खर्च उठाना आसान नहीं होगा.
नए जिले बनाने के बजाय स्मार्ट वर्किंग पर जोर देने की जरूरत
भाजपा विधायक ने कहा कि प्रदेश में नए जिले बनाने से ज्यादा जरूरी प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाना है. सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें. उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल जिलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि आम जनता को समय पर सुविधाएं देना और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना होना चाहिए.
सरकारी कार्यालयों में कामकाज समय पर पूरा करने की मांग
सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे रोजमर्रा के काम हैं, जिनके लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के काम जल्द पूरे हों और सरकारी फाइलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौजूदा व्यवस्था में ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने से पहले इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है.
'छह महीने तक लोग इसी चर्चा में उलझे रहेंगे'
नए जिलों के गठन पर सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है. उन्होंने कहा कि अब लोग इसी चर्चा में उलझे रहेंगे कि कौन-सा नया जिला बनेगा, उनका क्षेत्र किस जिले में आएगा और उन्हें किस जिला मुख्यालय में जाना पड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने करीब छह महीने तक जनता को इसी बहस में उलझाए रखने का रास्ता तलाश लिया है. उनके अनुसार, इस दौरान प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट सकते हैं, जबकि लोगों की वास्तविक समस्याएं बनी रहेंगी.
नए जिलों पर कई सौ करोड़ रुपये खर्च होने का दावा
सुधीर शर्मा ने कहा कि नए जिलों का गठन करने से प्रदेश पर कई सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिमाचल पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो इस खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा. उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के लिए केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है. इसके लिए प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करना होगा और विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी. ऐसे में सरकार को पहले संभावित खर्च और उसके लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों की जानकारी देनी चाहिए.
'कर्ज लेकर राज्य का संचालन कर रही सरकार'
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर राज्य का संचालन कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में किसी भी नई प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके आर्थिक परिणामों का आकलन करना जरूरी है. सरकार को यह भी देखना चाहिए कि नए जिलों पर होने वाला खर्च प्रदेश की अन्य विकासात्मक जरूरतों को किस तरह प्रभावित करेगा. उनके अनुसार, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए.
'सड़कों के गड्ढे भरने के पैसे नहीं, नए जिले बनाने की बात'
सुधीर शर्मा ने कहा कि जब सड़कों के गड्ढे भरने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने पर सवाल उठ रहे हैं, तो नए जिलों के गठन पर खर्च करने की योजना पर भी विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले सड़कों की मरम्मत, विकास कार्यों और आम जनता को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक, लोगों को बेहतर सड़कें, प्रभावी प्रशासन और समय पर सरकारी सेवाएं मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए.
'पहले चुनावी गारंटियों को पूरा करे सरकार'
सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और चुनावी गारंटियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नए जिलों के गठन की चर्चा शुरू करना जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश है. उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के सामने पहले से वित्तीय चुनौतियां हैं, तो नए जिलों के गठन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और उपलब्ध धन का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.
प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या और कामकाज पर उठाए सवाल
भाजपा विधायक ने प्रशासनिक और आईएएस अधिकारियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक ओर अधिकारियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा होती है, वहीं दूसरी ओर नए जिलों के गठन की बात की जा रही है. उन्होंने आशंका जताई कि नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है. सुधीर शर्मा के अनुसार, कई बार एक अधिकारी से फाइल दूसरे और फिर तीसरे या चौथे अधिकारी के पास जाती रहती है. इससे कामकाज में देरी होती है और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है.
नए जिले बनाने से पहले जरूरत और फायदे स्पष्ट करे सरकार
सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में पहले हुए जिलों के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासनिक इकाइयां बनाते समय स्थानीय संस्कृति, भाषा और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था. उन्होंने कहा कि नए जिलों का गठन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है. इसलिए इस तरह के फैसले लेते समय राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं के साथ क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर भी विचार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन पर आगे बढ़ने से पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी वास्तविक जरूरत क्या है और इससे आम जनता को कितना लाभ मिलेगा. उन्होंने संभावित खर्च और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने के बजाय मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए.
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