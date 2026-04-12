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हिमाचल में इन 17 जगहों पर खोले जाएंगे नए डिपो, इस दिन तक करें आवेदन

नए डिपो के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं विभाग द्वारा दी गई वेबसाइट पर सूचना व दस्तावेज जमा करवा सकते हैं.

Shimla New depot at 17 locations
शिमला में 17 नए डिपो खोले जाएंगे (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 12:30 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 17 नए डिपो खोले जाएंगे. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिले के विभिन्न 17 जगहों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है. नए डिपो खुलने से लोगों को अब सस्ता राशन पास के ही क्षेत्रों से मिलेगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी.

कब तक कर सकते हैं आवेदन ?

जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं इन स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन जरूरी सूचना व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं, उपरोक्त वेबसाइट में 03 मई 2026 तक आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं. आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है. साथ ही व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए.

आवेदन के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र (अगर हो), वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, अगर आवेदक BPL/SC/OBC/ST परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. अगर आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के MLA, MP व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी जरूरी है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके. जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा.

जिले में इन जगहों पर खुलेंगे नए डिपो

संख्यास्थान
1विकासखंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा का देवीधार वार्ड नंबर-2
2विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत खनेटी का ग्राम खनेटी वार्ड नंबर-5
3विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत नंदपुर का नंदपुर
4विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव का ग्राम सराहन
5विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव का ग्राम सराहन
6विकासखंड ननखड़ी की ग्राम पंचायत थाना ननखड़ी का खलटुधार
7विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत सनारसा का ग्राम शाह वार्ड नंबर-4
8विकासखंड टुटू, हीरानगरद्ध की ग्राम पंचायत गिरब खुर्द का ग्राम ढैंडा
9विकासखंड बसंतपुर के तहसील सुन्नी की नगर पंचायत सुन्नी वार्ड नंबर-3
10विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी का ग्राम व्युन्थल
11शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 का कुफटाधार
12विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत भोलाड़ का भोलाड़
13विकासखंड कोटखाई की ग्राम पंचायत गरावग का गरावग
14विकासखंड कोटखाई की ग्राम पंचायत गुम्मा का गुम्मा
15विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत झड़ग का झड़ग
16विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत कुडडू का कुडडू
17विकासखंड कुपवी की ग्राम पंचायत चडोली का बाधी वार्ड नंबर-5

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि उपरोक्त 17 जगहों/ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए अधिक जानकारी व जरूरी औपचारिकताओं के संबंध में जानने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष नंबर- 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं.

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शिमला में 17 नए डिपो खोले जाएंगे
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