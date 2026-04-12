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हिमाचल में इन 17 जगहों पर खोले जाएंगे नए डिपो, इस दिन तक करें आवेदन

जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं इन स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन जरूरी सूचना व अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं, उपरोक्त वेबसाइट में 03 मई 2026 तक आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं. आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है. साथ ही व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में 17 नए डिपो खोले जाएंगे. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिले के विभिन्न 17 जगहों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है. नए डिपो खुलने से लोगों को अब सस्ता राशन पास के ही क्षेत्रों से मिलेगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी.

नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आवेदन प्रपत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र और अन्य उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र (अगर हो), वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, अपंगता, शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र, दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता, विधवा एकल नारी, अगर आवेदक BPL/SC/OBC/ST परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. अगर आवेदक उसी स्थान का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो इस संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां, स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के MLA, MP व स्थानीय निकायों में किसी भी पद पर चुने हुए ना होने संबंधी शपथ पत्र अपलोड करना भी जरूरी है, ताकि उस आधार पर उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु मेरिट तैयार की जा सके. जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा.

जिले में इन जगहों पर खुलेंगे नए डिपो

संख्या स्थान 1 विकासखंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा का देवीधार वार्ड नंबर-2 2 विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत खनेटी का ग्राम खनेटी वार्ड नंबर-5 3 विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत नंदपुर का नंदपुर 4 विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव का ग्राम सराहन 5 विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव का ग्राम सराहन 6 विकासखंड ननखड़ी की ग्राम पंचायत थाना ननखड़ी का खलटुधार 7 विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत सनारसा का ग्राम शाह वार्ड नंबर-4 8 विकासखंड टुटू, हीरानगरद्ध की ग्राम पंचायत गिरब खुर्द का ग्राम ढैंडा 9 विकासखंड बसंतपुर के तहसील सुन्नी की नगर पंचायत सुन्नी वार्ड नंबर-3 10 विकासखंड रामपुर की ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी का ग्राम व्युन्थल 11 शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 का कुफटाधार 12 विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत भोलाड़ का भोलाड़ 13 विकासखंड कोटखाई की ग्राम पंचायत गरावग का गरावग 14 विकासखंड कोटखाई की ग्राम पंचायत गुम्मा का गुम्मा 15 विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत झड़ग का झड़ग 16 विकासखंड जुब्बल की ग्राम पंचायत कुडडू का कुडडू 17 विकासखंड कुपवी की ग्राम पंचायत चडोली का बाधी वार्ड नंबर-5

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खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि उपरोक्त 17 जगहों/ग्राम पंचायतों पर उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए अधिक जानकारी व जरूरी औपचारिकताओं के संबंध में जानने के लिए इच्छुक व्यक्ति/संस्था किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय आकर या कार्यालय दूरभाष नंबर- 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं.