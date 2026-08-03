हिमाचल में हाईवे किनारे 50 से 100 मीटर तक बनेगा प्लानिंग एरिया, संवेदनशील इलाके होंगे नो कंस्ट्रक्शन जोन
सरकार ने शिमला के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल जाखू हिल्स को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 5:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अव्यवस्थित निर्माण पर सख्ती करने जा रही है. पहाड़ों को कंक्रीट के जंगल बनने से रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार नया प्लान तैयार कर रही है. इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाने के साथ-साथ हाईवे और प्रमुख सड़कों के किनारे निर्माण के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे. नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अब सख्त फैसले लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यदि बिना मास्टर प्लान के हो रहे निर्माण को समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य में पहाड़ों की पहचान और पर्यटन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
जाखू हिल्स को मिलेगा विशेष संरक्षण
सरकार ने शिमला के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल जाखू हिल्स को विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है. इसके तहत संजौली से आईजीएमसी रोड, रानी झांसी पार्क, मेट्रोपोल से ओकओवर तक का पूरा इलाका और इससे सटे पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण दायरे में आएंगे. इसके अलावा प्रदेशभर में बिना मास्टर प्लान के होने वाले निर्माण पर भी रोक लगाने की तैयारी है.
हाईवे किनारे बनेगा प्लानिंग एरिया
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और फोरलेन सड़कों के किनारे अव्यवस्थित निर्माण रोकने के लिए नया प्रावधान तैयार किया है. इसके तहत सभी नेशनल हाईवे और फोरलेन के दोनों ओर 50 से 100 मीटर तक का क्षेत्र 'प्लानिंग एरिया' घोषित किया जाएगा. इन क्षेत्रों में निर्माण तय मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा. वहीं ग्रामीण सड़कों के किनारे कम से कम एक मीटर क्षेत्र 'नो कंस्ट्रक्शन जोन'* रहेगा.
सड़क सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा जोर
राजेश धर्माणी ने कहा कि कई जगह लोग सड़क से बिल्कुल सटाकर मकान बना लेते हैं. इससे सड़क ही घर का आंगन बन जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही सीवरेज, पेयजल, बिजली और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में भी परेशानी आती है. नए नियमों से भविष्य में सुरक्षित सड़कें और पैदल यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी.
आपदा संभावित क्षेत्रों में नहीं होगा निर्माण
मंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान उन स्थानों पर होता है, जहां प्राकृतिक जल निकासी के रास्तों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, पुरानी डंपिंग साइटों और बाढ़ प्रभावित इलाकों में निर्माण किया जाता है. ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर उन्हें 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित किया जाएगा, ताकि भविष्य में जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके. पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार प्रदेश के शहरों में 'अर्बन फॉरेस्ट' विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है. इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है, ताकि हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सके.
पंचायतें भी निभाएंगी अहम भूमिका
आपदा प्रबंधन और निर्माण नियंत्रण को स्थानीय स्तर तक मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. कैबिनेट में चर्चा के बाद सभी पंचायतों को विशेष एजेंडा भेजा जाएगा. पंचायतें अपनी बैठकों में चर्चा कर अपने क्षेत्रों के जोखिम वाले इलाकों को 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित करने का प्रस्ताव दे सकेंगी. इस कार्य में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग का सहयोग लिया जाएगा.
लोगों की सुरक्षा है सरकार की प्राथमिकता
राजेश धर्माणी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों को रोकना नहीं, बल्कि लोगों की जान और उनकी जीवनभर की कमाई को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि जिन भू-स्वामियों की जमीनें 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' में आएंगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ऐसी जमीनों को सर्कल रेट के आधार पर खरीदने का पारदर्शी विकल्प भी उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे नियम लागू करना चाहती है, जिनसे आम लोगों को कम से कम परेशानी हो और हिमाचल प्रदेश सुरक्षित, सुंदर और सुव्यवस्थित विकास का मॉडल बन सके.
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