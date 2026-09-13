हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को ₹6.87 करोड़ का भुगतान, इन फसलों पर MSP दे रही सरकार
हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिकी मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 8:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल में प्राकृतिक खेती विधि द्वारा उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है. ये जानकारी कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन्दौरा विधायक मलेंद्र राजन के पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.
प्राकृतिक खेती के लिए योजनाएं
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2026 तक 2,68,128 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. बीते तीन सालों से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे -
- राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (RGPK3Y)
- भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)
- राज्य प्रसार कार्यक्रमों के लिए प्रसार सुधारों को समर्थन (ATMA योजना)
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)
इन फसलों की MSP निर्धारित
कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित गेहूं, मक्का, पांगी घाटी के जौ और कच्ची हल्दी की MSP पर खरीद का प्रावधान किया है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अदरक के लिए भी MSP निर्धारित की है.
किसानों को कितना मिला लाभ ?
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को गेहूं, मक्का और अन्य प्राकृतिक कृषि उत्पादों की MSP खरीद और भाड़ा सब्सिडी पर प्रदेश सरकार द्वारा 6.87 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है.
|प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से फसलों की खरीद और भाड़ा सब्सिडी
|फसल
खरीदी गई मात्रा
(क्विंटल में)
|किसानों की संख्या
MSP के तहत खरीद
(₹ में)
भाड़ा सब्सिडी
(₹2 प्रति किलो)
कुल राशि
(₹ में)
|गेहूं
|4788.28
|2720
|3,40,59,084
|4,15,612
|3,44,74,696
|मक्की
|6168.32
|2253
|2,06,83,401
|4,25,345
|2,11,087,46
|कच्ची हल्दी
|1141.42
|516
|1,25,52,554
|0
|1,25,52,554
|जौ
|99.74
|34
|5,98,440
|0
|5,98,440
|कुल
|12197.76
|5523
|6,78,93,479
|8,40,957
|6,87,34,436
प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं की खरीद
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1882 किसानों से प्राकृतिक विधि से उगाई गई 2664.695 क्विंटल गेहूं की खरीद की है. जिसके बदले में किसानों को 2,13,17,560 रुपए का भुगतान किया गया है.
गेहूं की खरीद
(2025-26)
|जिला
खरीदी गई मात्रा
(क्विंटल में)
|किसानों की संख्या
MSP के तहत खरीद
(₹80 प्रति किलो)
|बिलासपुर
|182.835
|136
|14,62,680
|चंबा
|185.92
|133
|14,87,360
|हमीरपुर
|277.32
|631
|22,18,560
|कांगड़ा
|765.31
|368
|61,22,480
|मंडी
|353.57
|389
|28,28,560
|सिरमौर
|341.38
|95
|27,31,040
|सोलन
|53.23
|20
|4,25,840
|ऊना
|505.13
|110
|40,41,040
प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद
सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल के 744 किसानों से प्राकृतिक खेती से उगाई 2178.5236 क्विंटल मक्की की खरीद की गई. जिसके बदले में किसानों को 87,14,094 रुपए का भुगतान किया गया.
मक्की की खरीद
(2025-26)
|जिला
खरीदी गई मात्रा
(क्विंटल में)
|किसानों की संख्या
MSP के तहत खरीद
(₹40 प्रति किलो)
|बिलासपुर
|49.532
|32
|1,98,128
|चंबा
|525.648
|64
|21,02,592
|हमीरपुर
|48.5696
|57
|1,94,278
|कांगड़ा
|205.789
|109
|8,23,156
|कुल्लू
|39.57
|25
|1,58,280
|मंडी
|389.485
|192
|15,57,940
|शिमला
|155.495
|112
|6,21,980
|सिरमौर
|533.865
|97
|21,35,460
|सोलन
|34.14
|23
|1,36,560
|ऊना
|196.43
|33
|7,85,720
प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी की खरीद
कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने सदन में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 455 किसानों से प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित 1014.22 क्विंटल कच्ची हल्दी की खरीद की. जिसके बदले हिमाचल सरकार ने किसानों को 1,14,07,750 रुपए का भुगतान किया.
कच्ची हल्दी की खरीद
(2025-26)
|जिला
खरीदी गई मात्रा
(क्विंटल में)
|किसानों की संख्या
MSP के तहत खरीद
(₹90 व ₹150 प्रति किलो)
|बिलासपुर
|140.23
|91
|12,62,070
|चंबा
|9.06
|5
|13,5,900
|हमीरपुर
|91.90
|54
|10,12,500
|कांगड़ा
|216.04
|100
|32,40,600
|कुल्लू
|10.00
|24
|1,50,000
|मंडी
|305.60
|123
|22,69,000
|शिमला
|4.00
|2
|36,000
|सिरमौर
|211.62
|43
|30,09,030
|सोलन
|8.80
|4
|1,01,400
|ऊना
|16.97
|9
|1,91,250
पांगी घाटी के जौ की खरीद
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में चंबा जिले की पांगी घाटी के 34 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 99.74 क्विंटल जौ की खरीद की. जिसके बदले सरकार ने किसानों को 5,98,440 रुपए का भुगतान किया है.
पांगी घाटी के जौ की खरीद
(2025-26)
|पंचायत
खरीदी गई मात्रा
(क्विंटल में)
|किसानों की संख्या
MSP के तहत खरीद
(₹60 प्रति किलो)
|सुराल
|73.68
|23
|4,42,080
|कुफा
|2.70
|1
|16,200
|शूण
|21.93
|9
|1,31,580
|करयास
|1.43
|1
|8,580