ETV Bharat / state

हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को ₹6.87 करोड़ का भुगतान, इन फसलों पर MSP दे रही सरकार

हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिकी मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं.

Himachal Natural farming
हिमाचल में प्राकृतिक खेती (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल में प्राकृतिक खेती विधि द्वारा उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है. ये जानकारी कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन्दौरा विधायक मलेंद्र राजन के पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.

प्राकृतिक खेती के लिए योजनाएं

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2026 तक 2,68,128 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. बीते तीन सालों से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे -

  • राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (RGPK3Y)
  • भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)
  • राज्य प्रसार कार्यक्रमों के लिए प्रसार सुधारों को समर्थन (ATMA योजना)
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)

इन फसलों की MSP निर्धारित

कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित गेहूं, मक्का, पांगी घाटी के जौ और कच्ची हल्दी की MSP पर खरीद का प्रावधान किया है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अदरक के लिए भी MSP निर्धारित की है.

किसानों को कितना मिला लाभ ?

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को गेहूं, मक्का और अन्य प्राकृतिक कृषि उत्पादों की MSP खरीद और भाड़ा सब्सिडी पर प्रदेश सरकार द्वारा 6.87 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है.

प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से फसलों की खरीद और भाड़ा सब्सिडी
फसल

खरीदी गई मात्रा

(क्विंटल में)

किसानों की संख्या

MSP के तहत खरीद

(₹ में)

भाड़ा सब्सिडी

(₹2 प्रति किलो)

कुल राशि

(₹ में)

गेहूं4788.282720 3,40,59,0844,15,612 3,44,74,696
मक्की6168.32 2253 2,06,83,401 4,25,3452,11,087,46
कच्ची हल्दी1141.42 516 1,25,52,554 01,25,52,554
जौ99.74 34 5,98,440 05,98,440
कुल12197.765523 6,78,93,479 8,40,957 6,87,34,436

प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं की खरीद

हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1882 किसानों से प्राकृतिक विधि से उगाई गई 2664.695 क्विंटल गेहूं की खरीद की है. जिसके बदले में किसानों को 2,13,17,560 रुपए का भुगतान किया गया है.

गेहूं की खरीद

(2025-26)

जिला

खरीदी गई मात्रा

(क्विंटल में)

किसानों की संख्या

MSP के तहत खरीद

(₹80 प्रति किलो)

बिलासपुर182.835136 14,62,680
चंबा185.92 133 14,87,360
हमीरपुर277.32 631 22,18,560
कांगड़ा765.31368 61,22,480
मंडी353.57389 28,28,560
सिरमौर341.3895 27,31,040
सोलन53.23 204,25,840
ऊना505.13 110 40,41,040

प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद

सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल के 744 किसानों से प्राकृतिक खेती से उगाई 2178.5236 क्विंटल मक्की की खरीद की गई. जिसके बदले में किसानों को 87,14,094 रुपए का भुगतान किया गया.

मक्की की खरीद

(2025-26)

जिला

खरीदी गई मात्रा

(क्विंटल में)

किसानों की संख्या

MSP के तहत खरीद

(₹40 प्रति किलो)

बिलासपुर49.53232 1,98,128
चंबा525.64864 21,02,592
हमीरपुर48.569657 1,94,278
कांगड़ा205.7891098,23,156
कुल्लू39.57 251,58,280
मंडी389.485 192 15,57,940
शिमला155.4951126,21,980
सिरमौर533.865 97 21,35,460
सोलन34.14 23 1,36,560
ऊना196.43 33 7,85,720

प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी की खरीद

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने सदन में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 455 किसानों से प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित 1014.22 क्विंटल कच्ची हल्दी की खरीद की. जिसके बदले हिमाचल सरकार ने किसानों को 1,14,07,750 रुपए का भुगतान किया.

कच्ची हल्दी की खरीद

(2025-26)

जिला

खरीदी गई मात्रा

(क्विंटल में)

किसानों की संख्या

MSP के तहत खरीद

(₹90 व ₹150 प्रति किलो)

बिलासपुर140.2391 12,62,070
चंबा9.065 13,5,900
हमीरपुर91.90 5410,12,500
कांगड़ा216.04 10032,40,600
कुल्लू10.00 24 1,50,000
मंडी305.60 12322,69,000
शिमला4.00 2 36,000
सिरमौर211.62 43 30,09,030
सोलन8.80 4 1,01,400
ऊना16.97 9 1,91,250

पांगी घाटी के जौ की खरीद

हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में चंबा जिले की पांगी घाटी के 34 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 99.74 क्विंटल जौ की खरीद की. जिसके बदले सरकार ने किसानों को 5,98,440 रुपए का भुगतान किया है.

पांगी घाटी के जौ की खरीद

(2025-26)

पंचायत

खरीदी गई मात्रा

(क्विंटल में)

किसानों की संख्या

MSP के तहत खरीद

(₹60 प्रति किलो)

सुराल73.68 23 4,42,080
कुफा2.70 1 16,200
शूण21.93 9 1,31,580
करयास1.43 1 8,580

ये भी पढ़ें: क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को दे रही पंख

ये भी पढ़ें: हिमाचल में हिमकेयर-आयुष्मान भारत योजना पर 3 सालों में कितना खर्च? इतने मामले लंबित

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कैबिनेट मंत्री ही नहीं, ये पांच बड़े पद भी हैं खाली, हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार

ये भी पढ़ें: हिमाचल के डिपुओं में कब-कब कितना महंगा हुआ आटा, दाल, चावल और तेल ?

TAGGED:

HIMACHAL NATURAL FARMING
NATURAL FARMING SCHEMES FOR FARMERS
HP NATURAL FARMING PRODUCTS MSP
NATURAL FARMING PRACTICING FARMERS
HP GOVT SCHEMES FOR NATURAL FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.