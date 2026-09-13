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हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को ₹6.87 करोड़ का भुगतान, इन फसलों पर MSP दे रही सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल में प्राकृतिक खेती विधि द्वारा उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित किया गया है. ये जानकारी कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन्दौरा विधायक मलेंद्र राजन के पूछे गए सवाल के जवाब में दी है.

प्राकृतिक खेती के लिए योजनाएं

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2026 तक 2,68,128 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. बीते तीन सालों से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे -

राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना (RGPK3Y)

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)

राज्य प्रसार कार्यक्रमों के लिए प्रसार सुधारों को समर्थन (ATMA योजना)

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)

इन फसलों की MSP निर्धारित

कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती द्वारा उत्पादित गेहूं, मक्का, पांगी घाटी के जौ और कच्ची हल्दी की MSP पर खरीद का प्रावधान किया है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में अदरक के लिए भी MSP निर्धारित की है.

किसानों को कितना मिला लाभ ?

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को गेहूं, मक्का और अन्य प्राकृतिक कृषि उत्पादों की MSP खरीद और भाड़ा सब्सिडी पर प्रदेश सरकार द्वारा 6.87 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है.