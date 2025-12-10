ETV Bharat / state

हिमाचल में किसानों की बल्ले-बल्ले, प्राकृतिक खेती उत्पादों की बढ़ी MSP, माल ढुलाई के लिए भी मिल रहे पैसे

हिमाचल में MSP बढ़ोतरी से किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं.

HIMACHAL NATURAL FARMING
प्राकृतिक खेती से तैयार फसल बेचने के लिए ब्रिकी केंद्र पहुंचे किसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 2:25 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में किसान भी रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं. जिससे न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है. हिमाचल में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया गया है. हिमाचल देश का पहला राज्य है, जहां प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए MSP लागू किया गया है. इससे किसानों की आय बढ़ी है, जिससे उनमें भी प्राकृतिक खेती को लेकर खासा उत्साह है.

प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के लिए MSP

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत राज्य सरकार किसानों से MSP के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार फसल खरीद रही है. प्रदेश सरकार ने मक्की की फसल के लिए MSP को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलो घोषित कर दिया है. जिससे खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों में उत्साह देखने को मिला. विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में ऐसी पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

₹60/- गेहूं और ₹40/- मक्की बेची

मंडी जिले के द्रंग विकासखंड की ग्राम पंचायत बल्ह टिक्कर के गांव तरेला के निवासी लेखराम ने भी रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाया है. लेखराम ने बताया कि वे पिछले 3-4 सालों से वे प्राकृतिक खेती की विधि अपना रहे हैं. पिछले साल उन्होंने कृषि विभाग को 60 रुपए प्रति किलो की दर से 5 क्विंटल गेहूं बेची थी. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में सराहनीय कदम उठा रही है. विभाग द्वारा भी समय-समय पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे खेती की गुणवत्ता और उपज में निरंतर सुधार हो रहा है.

"रासायनिक खादों के प्रयोग के समय मेरी 10 बीघा भूमि से सिर्फ 20 से 22 क्विंटल मक्की होती थी, लेकिन अब प्राकृतिक खेती से इसकी गुणवत्ता भी बेहतर हुई है. बाजार में भी इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं. इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है. इस साल मैंने प्राकृतिक खेती से तैयार 12 क्विंटल मक्की बेची, जिसे विभाग ने 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा है. इससे मुझे कुल 48 हजार रुपए की कमाई हुई है." - लेखराम, किसान

माल ढुलाई के लिए मिल रहा भाड़ा

हिमाचल सरकार द्वारा मक्की के MSP में 10 रुपए और गेहूं के MSP में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी से किसान चहक रहे हैं. बल्ह के किसान शिव सिंह ने बताया कि उन्होंने सुंदरनगर संग्रह केंद्र में प्राकृतिक खेती से उगाई गई 7 क्विंटल मक्की बेची. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से MSP में बढ़ोतरी और प्रति क्विंटल 200 रुपए ढुलाई भाड़ा दिया जा रहा है. इससे किसानों की आय और उनका मनोबल दोनों ही बढ़ रहे हैं. धनयारा गांव के किसान हुक्म चंद ने बताया कि उन्होंने इस बार 2.50 क्विंटल मक्की की ब्रिकी की. वहीं, सुक्का रियुर गांव के किसान चंचल शर्मा ने भी प्राकृतिक खेती से तैयार 5 क्विंटल मक्की की बिक्री की. MSP में की गई बढ़ोतरी के लिए किसानों ने राज्य सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की नीतियों से किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है.

"मंडी जिले में 14 नवंबर 2025 से मंडी और सुंदरनगर संग्रह केंद्रों पर मक्की की खरीद शुरू है. मंडी जिले में साल 2024-25 भी प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उत्साहजनक रहा. 13 नवंबर, 2025 से पहले MSP के आधार पर 328 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 651.33 क्विंटल मक्की, 15 किसानों से 2.982 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी और 152 किसानों से 290.67 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई." - हितेंद्र सिंह रावत, उपनिदेशक, कृषि विभाग

संपादक की पसंद

