ETV Bharat / state

मिट्टी से उम्मीद तक: प्राकृतिक खेती ने बदली इस महिला किसान की तकदीर, कम लागत में बढ़ी आमदनी

किसान तारावती ने रासायनिक खेती छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती. प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से बनी आत्मनिर्भर

Paonta Sahib Farmer Taramati Story
तारावती, किसान, पांवटा साहिब (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 3:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: खेत में उगी हल्दी की खुशबू अब सिर्फ स्वाद और सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के तहत आने वाले पांवटा साहिब की किसान तारावती के लिए आत्मनिर्भरता और खुशहाली की पहचान बन चुकी है. रासायनिक खेती से थकी मिट्टी और बिगड़ते स्वास्थ्य से जूझ रहीं तारावती ने जब प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना, तो न सिर्फ उनकी जमीन फिर से जिंदा हुई, बल्कि आमदनी में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ. यह बदलाव प्रदेश सरकार की ‘प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना’ से संभव हुआ.

किसान तारावती ने रासायनिक खेती छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती (ETV Bharat)

कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खेती

दरअसल हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर है और किसानों की आर्थिकी को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार नवाचार कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों को रासायनिक मुक्त, कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर प्रेरित कर रही है. जिससे किसान रासायनिक खेती को छोड़कर अब प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं.

रासायनिक खेती से उत्पादन घटा, लागत बढ़ी

इस योजना की जमीनी तस्वीर पांवटा साहिब के केदारपुर गांव की किसान तारावती ने साफ तौर पर दिखाई है. तारावती ने बताया की सालों तक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से उनकी भूमि की उर्वरता घटने लगी थी और स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा था. जहां उत्पादन गिर रहा था. वहीं, लागत बढ़ती जा रही थी. जिससे उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा था.

Paonta Sahib Farmer Taramati Story
प्राकृतिक खेती से बनी आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

"प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू होने पर मैंने शुरुआत में सिर्फ थोड़ी-सी जमीन पर प्राकृतिक खेती को अपनाया. देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद तैयार की, वनस्पतियों से प्राकृतिक कीटनाशक बनाए और पूरी तरह रसायन मुक्त खेती की ओर कदम बढ़ाया. नतीजा चौंकाने वाला रहा. पिछले साल मात्र 45 किलोग्राम हल्दी लगाने से मुझे करीब 7 क्विंटल उत्पादन मिला. प्रदेश सरकार द्वारा कच्ची हल्दी को 90 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया. जिससे मुझे करीब 38 हजार रुपये की आमदनी हुई." - तारावती, किसान

अन्य किसान भी अपना रहे प्राकृतिक खेती

तारावती कहती हैं कि रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से न सिर्फ उत्पादन बढ़ा, बल्कि लागत भी काफी कम हुई और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई. इस साल उन्होंने प्राकृतिक खेती के तहत करीब पौने 2 क्विंटल हल्दी लगाई है और अनुमान है कि इससे करीब 22 क्विंटल उत्पादन होगा. अपनी सफलता साझा करते हुए तारावती बताती हैं कि प्राकृतिक खेती ने उनकी आय बढ़ाई, खर्च घटाया और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है. उनकी इस सफलता से गांव की अन्य महिलाएं और किसान भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं.

Paonta Sahib Farmer Taramati Story
प्राकृतिक खेती से उगाई हल्दी (ETV Bharat)

सीएम सुक्खू का जताया आभार

तारावती ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति बेहद संवेदनशील है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाई जा रही योजनाएं किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आज सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि तारावती जैसी महिला किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई पहचान बन रही है.

ये भी पढ़ें: केमिकल-फ्री मिठास! लोगों की पहली पसंद बना हिमाचल का ये ऑर्गेनिक गुड़, जानें इसकी खासियत

ये भी पढ़ें: 8 किलो का एक जिमीकंद! इस नई वैरायटी ने बदली किसानों की तकदीर, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा

ये भी पढ़ें: हिमाचल कैसे बनेगा नेचुरल बीज तैयार करने वाला देश का पहला राज्य?

ये भी पढ़ें: न खेत की चिंता, न सिंचाई की फिक्र, अब यहां पराली के नीचे आलू उगाएंगे किसान, इतने किसानों को मिला बीज

ये भी पढ़ें: प्राकृतिक खेती में देश को राह दिखा रहा हिमाचल, नेचुरल फार्मिंग पर भारी सब्सिडी, इन चुनौतियों से निपटने की भी जरूरत

TAGGED:

HIMACHAL NATURAL FARMING
PAONTA SAHIB FARMER TARAMATI STORY
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना
TURMERIC MSP FROM NATURAL FARMING
SIRMAUR WOMAN FARMER TARAVATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.