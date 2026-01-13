ETV Bharat / state

हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारी 20 जनवरी से पहले कर लें ये काम, वरना...

हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. सरकार चाहती है कि प्राकृतिक खेती से जुड़े हर किसान की स्पष्ट पहचान हो और योजनाओं का लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से जुड़े लाखों किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. सरकार के इस फैसले को प्राकृतिक खेती मिशन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ कहा कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा रिकॉर्ड हिम परिवार पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए. इसमें किसान का नाम, जमीन का विवरण, फसल, उत्पादन और अन्य जरूरी जानकारी शामिल की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर यह कार्य पूरा न होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. ब्लॉक स्तर पर तैयार होगा किसानों का डेटा सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधारित डेटा तैयार किया जाएगा. इसके बाद इस डेटा की मैपिंग की जाएगी, जिससे यह साफ हो सके कि किस क्षेत्र में कितने किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इससे सरकार को योजनाएं बनाने, बजट तय करने और सहायता राशि वितरित करने में आसानी होगी. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है. युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. सरकार चाहती है कि युवा खेती को लाभ का व्यवसाय समझें और इससे अधिक आय अर्जित करें. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का समय आ गया है. इसी दिशा में इस माह हमीरपुर में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री स्वयं किसानों से संवाद करेंगे. प्राकृतिक उत्पादों को मिला 'हिम' ब्रांड