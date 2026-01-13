हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अधिकारी 20 जनवरी से पहले कर लें ये काम, वरना...
CM सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को मजबूत करने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है. सरकार चाहती है कि प्राकृतिक खेती से जुड़े हर किसान की स्पष्ट पहचान हो और योजनाओं का लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती से जुड़े लाखों किसानों का पूरा डेटा 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से हिम परिवार पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. सरकार के इस फैसले को प्राकृतिक खेती मिशन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ कहा कि प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का पूरा रिकॉर्ड हिम परिवार पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए. इसमें किसान का नाम, जमीन का विवरण, फसल, उत्पादन और अन्य जरूरी जानकारी शामिल की जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर यह कार्य पूरा न होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.
ब्लॉक स्तर पर तैयार होगा किसानों का डेटा
सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों का ब्लॉक आधारित डेटा तैयार किया जाएगा. इसके बाद इस डेटा की मैपिंग की जाएगी, जिससे यह साफ हो सके कि किस क्षेत्र में कितने किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं. इससे सरकार को योजनाएं बनाने, बजट तय करने और सहायता राशि वितरित करने में आसानी होगी. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है.
युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा. सरकार चाहती है कि युवा खेती को लाभ का व्यवसाय समझें और इससे अधिक आय अर्जित करें. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आधारित व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का समय आ गया है. इसी दिशा में इस माह हमीरपुर में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री स्वयं किसानों से संवाद करेंगे.
प्राकृतिक उत्पादों को मिला 'हिम' ब्रांड
सुक्खू सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों को बाजार से जोड़ने के लिए विशेष ब्रांडिंग की है. प्राकृतिक गेहूं के आटे को 'हिम चक्की आटा', मक्की के आटे को 'हिम भोग मक्की' आटा और कच्ची हल्दी को 'हिम हल्दी' नाम से बाजार में उतारा गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पैकेट पर एक्सपायरी डेट और पौष्टिकता से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो.
पोषण गुणवत्ता जांच के लिए बनेगी विशेष इकाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण स्तर का आकलन करने के लिए एक विशेष इकाई का गठन किया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि प्राकृतिक उत्पादों की पहचान केवल स्थानीय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बने.
सरकार ने किसानों को किया सीधा भुगतान
प्राकृतिक खेती से उगाई गई 606.8 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर सरकार ने 2.31 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं. इसके अलावा 2123 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई, जिसके बदले 1 करोड़ 31 लाख 57 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों को दिए गए. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य देने से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. इस वर्ष 1629 किसानों से करीब 2422 क्विंटल हल्दी की खरीद का अनुमान है. इससे किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश में कृषि विभाग अपने 25 सरकारी फार्मों में प्राकृतिक खेती पद्धति से विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहा है. इससे किसानों को प्रशिक्षण और नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा और प्राकृतिक खेती को और मजबूती मिलेगी.
