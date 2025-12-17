ETV Bharat / state

हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुई इतनी मौतें, जानें कितने आश्रितों को मिला मुआवजा ?

वहीं, सब डिवीजन वाइज बात करें तो सदर में 44 लोगों की प्राकृतिक आपदा के कारण मौत हुई है. इसके अलावा घुमारवीं में 78, झंडूता में 62, श्री नैना देवी जी में 52, चंबा में 173, भरमौर में 115, भटियात में 41, सलूणी में 43, चुराह में 45, डलहौजी में 22, पांगी में 15, हमीरपुर में 57, सुजानपुर में 15, भोरंज में 37, नादौन में 48, बड़सर में 26, बैजनाथ में 45, देहरा में 57, धर्मशाला में 56, धीरा में 57, जयसिंहपुर में 30, ज्वाली में 27, ज्वालामुखी में 56, कांगड़ा में 45, नगरोटा बगवां में 45, नूरपुर में 61, पालमपुर में 68, शाहपुर में 24, इंदौरा में 45, फतेहपुर में 27, पुह 32, कल्पा में 50, निचार में 70, कुल्लू में 225, मनाली में 45, बंजार में 38, आनी में 66, निरमंड में 51, उदयपुर में 10, स्पीति में 17, लाहौल में 31, पधर में 40, धर्मपुर में 48, थुनाग में 65, करसोग में 36, सुंदरनगर में 104, सदर में 47, बल्ह में 54, कोटली में 21, गोहर में 52, सरकाघाट में 55, जोगिंदर नगर में 22, बालीचौकी में 77, जुब्बल में 38, रामपुर में 131, सुन्नी में 10, ठियोग में 110, डोडरा क्वार में 11, कुपवी में 5, रोहड़ू में 107, कोटखाई में 35, शिमला ग्रामीण में 112, शिमला शहरी में 50, चौपाल में 111, कुमारसेन में 39, नाहन में 37, पांवटा साहिब में 81, कफोटा में 24, शिलाई में 68, संगडाह में 50, पच्छाद में 9, राजगढ़ में 24, अर्की में 23, सोलन में 25, कसौली में 73, नालागढ़ में 90, कंडाघाट में 34, बद्दी में 21, ऊना में 145, बंगाणा में 43, अंब में 82, हरोली में 67 और गगरेट में 41 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदा के चलते हुई है.

राजस्व मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे रोड एक्सिडेंट, पानी में बहने से, पेड़ से गिरने से, सर्पदंश और करंट लगने इत्यादि से प्रदेश में मात्र अढ़ाई साल में 4468 लोग काल का ग्रास बन गए हैं. इनमें से 4112 लोगों (मृतकों) के आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है, जबिक 356 पेंडिंग हैं. ये जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अढ़ाई सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) प्राकृतिक आपदा के चलते कुल 4468 मौतें हुई हैं. हिमाचल विधानसभा विंटर सेशन के दौरान पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने सवाल किया था कि हिमाचल में पिछले अढ़ाई सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) प्राकृतिक आपदा के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं? कितने लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिला है और कितनों का बकाया है? जिसका जवाब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दी है.

हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोग की संख्या (Himachal Assembly)

सब डिवीजन वाइज मुआवजे का भुगतान

प्राकृतिक आपदा में मरने वाले 4112 लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है. जबकि 356 लोगों का बकाया है. सब डिवीजन वाइज बात करें तो सदर में 39 को मुआवजा दिया है और 5 का बकाया बाकी है. इसी तरह घुमारवीं में 56 को मुआवजा और 22 का बकाया, झंडूता में 37 को मुआवजा और 25 का बकाया, श्री नैना देवी जी में 41 को मुआवजा और 11 का बकाया, चंबा में 173 को मुआवजा, भरमौर में 98 को मुआवजा और 17 का बकाया, भटियात में 39 को मुआवजा और 2 का बकाया, सलूणी में 33 को मुआवजा और 10 का बकाया, चुराह में 45 को मुआवजा, डलहौजी में 20 को मुआवजा और 2 का बकाया, पांगी में 10 को मुआवजा और 5 का बकाया, हमीरपुर में 53 को मुआवजा और 4 को बकाया, सुजानपुर में 10 को मुआवजा और 5 का बकाया, भोरंज में 37 को मुआवजा, नादौन में 48 को मुआवजा, बड़सर में 21 को मुआवजा दिया गया है और 5 लोगों का बकाया है.

मृतकों के इतने आश्रितों को मिला मुआवजा (Himachal Assembly)

इसके अलावा बैजनाथ, देहरा, धर्मशाला, धीरा, जयसिंहपुर, ज्वाली, ज्वालामुखी, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, नूरपुर, पालमपुर, शाहपुर, इंदौरा और फतेहपुर में 637 आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जाता है और 6 लोगों की देनदारी पेंडिंग है. वहीं, पुह में 32 को मुआवजा, कल्पा में 50 को मुआवजा, निचार में 70 को मुआवजा, कुल्लू में 195 को मुआवजा और 30 का बकाया, मनाली में 45 को मुआवजा, बंजार में 33 को मुआवजा और 5 का बकाया, आनी में 66 को मुआवजा, निरमंड में 51 को मुआवजा, उदयपुर में 6 को मुआवजा और 4 का बकाया, स्पीति में 15 को मुआवजा और 2 का बकाया, लाहौल में 17 को मुआवजा दिया गया और 14 का बकाया बाकी है.

इन आश्रितों का बकाया पेंडिंग (Himachal Assembly)

वहीं, पधर, धर्मपुर, थुनाग, करसोग, सुंदरनगर, सदर, बल्ह, कोटली, गोहर, सरकाघाट, जोगिंदर नगर और बालीचौकी में 548 आश्रितों को मुआवजा और 73 आश्रितों का बकाया पेंडिंग है. जबकि जुब्बल में 33 को मुआवजा और 5 का बकाया, रामपुर में 128 को मुआवजा और 3 का बकाया, सुन्नी में 8 को मुआवजा और 2 का बकाया, ठियोग में 109 को मुआवजा और 1 का बकाया, डोडरा-क्वार में 9 को मुआवजा और 2 का बकाया, कुपवी में 5 को मुआवजा, रोहड़ू में 102 को मुआवजा और 5 का बकाया, कोटखाई में 35 को मुआवजा, शिमला ग्रामीण में 90 को मुआवजा और 22 का बकाया, शिमला शहरी में 50 को मुआवजा, चौपाल में 93 को मुआवजा और 18 का बकाया, कुमारसेन में 39 को मुआवजा, नाहन में 37 को मुआवजा, पांवटा साहिब में 67 को मुआवजा और 14 का बकाया, कफोटा में 18 को मुआवजा और 6 का बकाया, शिलाई में 68 को मुआवजा, संगडाह में 46 को मुआवजा और 4 का बकाया, पच्छाद में 9 को मुआवजा, राजगढ़ में 19 को मुआवजा और 5 का बकाया, अर्की में 23 को मुआवजा, सोलन में 21 को मुआवजा और 4 का बकाया, कसौली में 69 को मुआवजा और 4 का बकाया, नालागढ़ में 86 को मुआवजा और 4 का बकाया, कंडाघाट में 34 को मुआवजा, बद्दी में 21 को मुआवजा, ऊना में 140 को मुआवजा और 5 का बकाया, बंगाणा में 43 को मुआवजा, अंब में 82, हरोली में 67, गगरेट में 36 आश्रितों को मुआवजा दिया गया है और 5 लोगों का बकाया पेंडिंग है.