एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बजाने से भाग जाती हैं बुरी शक्तियां, पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू को दिया जा चुका है गिफ्ट
वाद्य यंत्र 'नरसिंघा या रणसिंघा' का द्वापर युग से जुड़ा इतिहास. जानिए कैसे तांबे-पीतल से बनता है यह वाद्य यंत्र और क्यों बढ़ी इसकी मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 6:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं देश-विदेश के लोगों को हमेशा आकर्षित करती रही हैं. यहां का खान-पान, पारंपरिक पहनावा, लोकगीत और वाद्य यंत्र प्रदेश की अलग पहचान हैं. खासकर हिमाचल की देव संस्कृति में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है. देवी-देवताओं के रथों के साथ निकलने वाले जुलूस हों, मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान या देव मेलों का आयोजन, हर जगह ढोल, नगाड़े, शहनाई और नरसिंघे की गूंज सुनाई देती है.
इन्हीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों में नरसिंघा का अपना अलग स्थान है. इसकी गूंज न केवल देव परंपराओं का हिस्सा है, बल्कि सदियों पुरानी लोक संस्कृति और आस्था को भी जीवंत रखे हुए है. इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने से इसे एक नई पहचान मिली है. इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में नरसिंघा बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा.
जीआई टैग से कारीगरों को मिलेंगी नई संभावनाएं
जरी के कारीगर दूनी चंद ने बताया कि नरसिंघा (रणसिंघा) तैयार करने में काफी मेहनत और हुनर की जरूरत होती है. इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक तरीके से की जाती है. केंद्र सरकार की ओर से इसे जीआई टैग मिलने से अब इसकी अलग पहचान बनेगी. देश-विदेश के लोगों को इस पारंपरिक वाद्य यंत्र और इसे तैयार करने वाले कारीगरों के बारे में जानकारी मिलेगी. इससे भविष्य में इसकी मांग बढ़ने और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. हिमाचल में नरसिंघा प्राचीन समय से ही देवी-देवताओं के धार्मिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा रहा है.
हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में नरसिंघा मुख्य रूप से देवी-देवताओं के धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता है. कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में देव कार्यों के दौरान इसका विशेष महत्व रहता है. वहीं, देश के मैदानी और निचले क्षेत्रों में इसी तरह के वाद्य यंत्र को रणसिंघा के नाम से जाना जाता है. इसकी बनावट और तेज गूंजने वाली ध्वनि इसे दूसरे वाद्य यंत्रों से अलग बनाती है. नरसिंघा की परंपरा केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका संबंध प्राचीन युद्ध परंपराओं से भी बताया जाता है.
द्वापर युग से जुड़ी है रणसिंघे की परंपरा
साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर के अनुसार 'नरसिंघे या रणसिंघे का प्रचलन द्वापर युग से अधिक माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान रणभूमि में युद्ध शुरू होने से पहले रणसिंघा बजाया जाता था। इससे सैनिकों को युद्ध आरंभ होने का संकेत मिलता था. इसी तरह सूर्यास्त के बाद जब युद्ध समाप्त होता था, तब भी इसे बजाया जाता था, ताकि सैनिकों को युद्ध विराम की जानकारी मिल सके. इसी परंपरा के चलते इसे रणसिंघा नाम दिया गया.'
देश के निचले राज्यों में आज भी कई राजाओं के महलों और राजदरबारों में रणसिंघा देखने को मिलता है. कुछ राजदरबारी आयोजनों में आज भी इसकी धुन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है. वहीं, हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे नरसिंघा के नाम से पहचान मिली है.
तांबा, पीतल और चांदी से तैयार होता है नरसिंघा
नरसिंघा को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है. इसे मुख्य रूप से तांबा, पीतल और चांदी जैसी धातुओं से बनाया जाता है. इसकी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले धातु के आठ अलग-अलग हिस्से तैयार किए जाते हैं. इसके बाद इन सभी हिस्सों को जोड़कर नरसिंघे का आकार दिया जाता है. पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है और इसमें काफी बारीकी और अनुभव की जरूरत होती है. एक नरसिंघा तैयार करने में कारीगर को करीब तीन से चार दिन का समय लग जाता है. इसकी कीमत इस्तेमाल की गई धातु और निर्माण के आधार पर तय होती है. एक बड़े नरसिंघे की कीमत करीब 22 हजार से 60 हजार रुपये तक होती है.
कारीगरों के मुताबिक इसकी बनावट के साथ-साथ इसकी ध्वनि भी बेहद महत्वपूर्ण होती है. नरसिंघे की आवाज मधुर और प्रभावशाली हो, इसके लिए कारीगर को निर्माण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है.
देव कार्यों के साथ घरों की सजावट में भी बढ़ी मांग
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे नरसिंघा तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि हिमाचल में इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से देवी-देवताओं के कार्यों में किया जाता है. कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर में धार्मिक आयोजनों के दौरान इसकी विशेष मांग रहती है.
हालांकि, समय के साथ इसकी उपयोगिता और बाजार भी बदल रहा है. अब लोग नरसिंघे को केवल धार्मिक वाद्य यंत्र के तौर पर ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की पहचान के रूप में घरों में सजाकर भी रख रहे हैं. इसी मांग को देखते हुए कारीगर छोटे आकार के सजावटी नरसिंघे भी तैयार कर रहे हैं. इनकी कीमत चार हजार से 15 हजार रुपये तक होती है. इन्हें शीशे के फ्रेम में आकर्षक तरीके से सजाया जाता है और इनके साथ कुल्लवी पट्टी का इस्तेमाल भी किया जाता है.
सराज क्षेत्र में सबसे अधिक तैयार होता है नरसिंघा
कुल्लू के कारीगर कूर्म देव ने बताया कि 'पहाड़ी संस्कृति में नरसिंघा पुरातन समय से ही प्रचलित है. देवी-देवताओं के धार्मिक कार्यों और मंदिरों में पूजा के दौरान इसे विशेष रूप से बजाया जाता है. बुजुर्गों से सुनने को मिलता है कि नरसिंघे की धुन जहां तक पहुंचती है, वहां तक बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं. इसी लोक मान्यता के चलते भी देवी-देवताओं की पूजा और मंदिरों के धार्मिक आयोजनों में इसे बजाने की परंपरा आज भी जारी है. अब लोग इसे सजावटी वस्तु के रूप में भी खरीद रहे हैं, जिससे कारीगरों की आमदनी के नए रास्ते खुले हैं.'
वीवीआईपी को उपहार में दिया जाता है नरसिंघा
स्थानीय लोगों के अलावा हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटक भी इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. इससे कारीगरों के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ सजावटी उत्पादों का नया बाजार भी तैयार हो रहा है. हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के मनाली दौरे के दौरान उन्हें निरसिंघा भेंट किया गया था. 2022 में पीएम मोदी के दौरे के दौरान उन्हें भी यही वाद्ययंत्र उपहार में दिया गया था. इसी साल विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी पीएम मोदी ने इसे बजाकर किया था.
वहीं, शीशा माटी के कारीगर वेद राम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा सबसे अधिक मंडी जिले के सराज क्षेत्र में तैयार किया जाता है. सराज क्षेत्र के कई कारीगर रोजगार के सिलसिले में कुल्लू में भी बसे हुए हैं. इसके अलावा चंबा और शिमला में भी सीमित स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है. बड़े आकार के नरसिंघे मुख्य रूप से देवी-देवताओं के धार्मिक आयोजनों के लिए खरीदे जाते हैं, जबकि छोटे आकार के नरसिंघे घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें: दिवाली से पहले युवाओं के लिए रोजगार का मौका, शिमला में इन पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू