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एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बजाने से भाग जाती हैं बुरी शक्तियां, पीएम मोदी और द्रौपदी मुर्मू को दिया जा चुका है गिफ्ट

तांबा, पीतल और चांदी से तैयार होता है नरसिंघा ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं देश-विदेश के लोगों को हमेशा आकर्षित करती रही हैं. यहां का खान-पान, पारंपरिक पहनावा, लोकगीत और वाद्य यंत्र प्रदेश की अलग पहचान हैं. खासकर हिमाचल की देव संस्कृति में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है. देवी-देवताओं के रथों के साथ निकलने वाले जुलूस हों, मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान या देव मेलों का आयोजन, हर जगह ढोल, नगाड़े, शहनाई और नरसिंघे की गूंज सुनाई देती है.

इन्हीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों में नरसिंघा का अपना अलग स्थान है. इसकी गूंज न केवल देव परंपराओं का हिस्सा है, बल्कि सदियों पुरानी लोक संस्कृति और आस्था को भी जीवंत रखे हुए है. इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को केंद्र सरकार की ओर से जीआई टैग मिलने से इसे एक नई पहचान मिली है. इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में नरसिंघा बनाने वाले स्थानीय कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा.

नरसिंघे को मिल चुका है जीआई टैग (ETV Bharat) जीआई टैग से कारीगरों को मिलेंगी नई संभावनाएं जरी के कारीगर दूनी चंद ने बताया कि नरसिंघा (रणसिंघा) तैयार करने में काफी मेहनत और हुनर की जरूरत होती है. इसकी निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह पारंपरिक तरीके से की जाती है. केंद्र सरकार की ओर से इसे जीआई टैग मिलने से अब इसकी अलग पहचान बनेगी. देश-विदेश के लोगों को इस पारंपरिक वाद्य यंत्र और इसे तैयार करने वाले कारीगरों के बारे में जानकारी मिलेगी. इससे भविष्य में इसकी मांग बढ़ने और स्थानीय कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. हिमाचल में नरसिंघा प्राचीन समय से ही देवी-देवताओं के धार्मिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा रहा है. हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में नरसिंघा मुख्य रूप से देवी-देवताओं के धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता है. कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में देव कार्यों के दौरान इसका विशेष महत्व रहता है. वहीं, देश के मैदानी और निचले क्षेत्रों में इसी तरह के वाद्य यंत्र को रणसिंघा के नाम से जाना जाता है. इसकी बनावट और तेज गूंजने वाली ध्वनि इसे दूसरे वाद्य यंत्रों से अलग बनाती है. नरसिंघा की परंपरा केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका संबंध प्राचीन युद्ध परंपराओं से भी बताया जाता है. द्वापर युग से जुड़ी है परंपरा (ETV Bharat) द्वापर युग से जुड़ी है रणसिंघे की परंपरा साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर के अनुसार 'नरसिंघे या रणसिंघे का प्रचलन द्वापर युग से अधिक माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान रणभूमि में युद्ध शुरू होने से पहले रणसिंघा बजाया जाता था। इससे सैनिकों को युद्ध आरंभ होने का संकेत मिलता था. इसी तरह सूर्यास्त के बाद जब युद्ध समाप्त होता था, तब भी इसे बजाया जाता था, ताकि सैनिकों को युद्ध विराम की जानकारी मिल सके. इसी परंपरा के चलते इसे रणसिंघा नाम दिया गया.' देश के निचले राज्यों में आज भी कई राजाओं के महलों और राजदरबारों में रणसिंघा देखने को मिलता है. कुछ राजदरबारी आयोजनों में आज भी इसकी धुन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है. वहीं, हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे नरसिंघा के नाम से पहचान मिली है. लोग सजावटी वस्तु के रूप में भी खरीद रहे हैं नरसिंघे (ETV Bharat) तांबा, पीतल और चांदी से तैयार होता है नरसिंघा नरसिंघा को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है. इसे मुख्य रूप से तांबा, पीतल और चांदी जैसी धातुओं से बनाया जाता है. इसकी निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले धातु के आठ अलग-अलग हिस्से तैयार किए जाते हैं. इसके बाद इन सभी हिस्सों को जोड़कर नरसिंघे का आकार दिया जाता है. पूरी प्रक्रिया हाथों से की जाती है और इसमें काफी बारीकी और अनुभव की जरूरत होती है. एक नरसिंघा तैयार करने में कारीगर को करीब तीन से चार दिन का समय लग जाता है. इसकी कीमत इस्तेमाल की गई धातु और निर्माण के आधार पर तय होती है. एक बड़े नरसिंघे की कीमत करीब 22 हजार से 60 हजार रुपये तक होती है.