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हिमाचल के इस प्रसिद्ध मंदिर में एसडीएम की एंट्री को लेकर पुलिस थाने क्यों पहुंचे पुजारी? दर्ज कराई शिकायत

एसडीएम ने पुजारी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति उस समय मंदिर में ड्यूटी पर नहीं था.

नैना देवी मंदिर
नैना देवी मंदिर (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में माता की रसोई में एसडीएम के प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मंदिर के पुजारी अभिषेक शर्मा ने इस मामले में नैना देवी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी है. पुजारी ने मंदिर की धार्मिक परंपरा और रसोई की मर्यादा प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुजारी अभिषेक शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया कि शुक्रवार दोपहर माता का भोग तैयार किया जा रहा था. इसी दौरान मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम माता की रसोई में प्रवेश कर गए. शिकायत के अनुसार, एसडीएम ने माता की आरती के लिए तैयार किए जा रहे भोग के बर्तनों को भी उठाया. पुजारी का आरोप है कि इससे माता की रसोई से जुड़ी धार्मिक मर्यादा और परंपरा प्रभावित हुई.

'रसोई में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं'

शिकायतकर्ता पुजारी का कहना है कि माता की रसोई में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होती है. यहां माता के लिए दिन में पांच बार भोग तैयार किया जाता है. इसके लिए बाकायदा रसोइया तैनात है. पुजारी के अनुसार, रसोइया भोग तैयार करने से पहले स्नान करता है और निर्धारित धार्मिक विधि के अनुसार धोती पहनकर रसोई में प्रवेश करता है. वहीं, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एसडीएम पेंट-शर्ट में रसोई के अंदर गए थे.

पुजारी अभिषेक शर्मा के अनुसार, जब उन्होंने संबंधित अधिकारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वह मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे. इसके बाद पुजारी ने पुलिस से शिकायत करते हुए धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में संबंधित अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की. वहीं, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

आरोपों पर क्या बोले एसडीएम?

उधर, एसडीएम धर्मपाल ने पुजारी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति उस समय मंदिर में ड्यूटी पर नहीं था और न ही वह मुख्य पुजारी था. एसडीएम के अनुसार, इसके बावजूद वह अनधिकृत रूप से वहां गया था. जब उसे रोका गया तो उसने इस तरह के आरोप लगाए. एसडीएम धर्मपाल ने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से किसी भी धार्मिक परंपरा को नहीं तोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि जिस समय की शिकायतकर्ता बात कर रहे हैं, उस समय वह मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे. एसडीएम ने यह भी कहा कि मंदिर की धार्मिक आस्था को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने खुद कई कार्य किए हैं.

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