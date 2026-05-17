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नगर निकाय चुनाव में बुजुर्गों का जोश दिखा 'हाई', देखें मतदान केंद्र की तस्वीरें

102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी है. प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों में वोटिंग जारी है. इनमें 4 नगर निगम मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन भी शामिल है. इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी वोटिंग जारी है. सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं. मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया. बुजुर्गों में भी वोटिंग के लिए युवाओं जैसा जोश नजर आया.

शतायु मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंच कर लोकतंत्र की सबसे छोटी सरकार बनाने में सहयोग किया. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान कर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और परिजनों ने बुजुर्गों का भरपूर साथ दिया. बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का मकसद लोकतंत्र में हर सदस्य की सहभागिता सुनिश्चित करना है. बुजुर्गों के साथ दिव्याग भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे.

पूर्व CM शांता कुमार ने डाला वोट

पालमपुर नगर निगम चुनाव के तहत शुघर मतदान केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि जनता को साफ छवि और काम करने वाले योग्य उम्मीदवार को चुनना चाहिए. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आज की जनता पूरी तरह जागरूक है और सही फैसला करना जानती है.

शांता कुमार ने किया मतदान (ETV Bharat)

104 वर्षीय बुजुर्ग ने डाला वोट

नगर पंचायत कण्डाघाट स्थित वार्ड नम्बर-7 के बृजेश्वर महादेव वार्ड में 104 वर्षीय बुजुर्ग मेहरू ने मतदान किया और अपने इस कार्य से सभी को प्रेरित किया. मतदान केंद्र पर उनका पोलिंग बूथ पर तैनात अधिकारियों ने स्वागत किया और खूब सराहना की.

104 साल के मतदाता ने किया मतदान (ETV Bharat)

102 साल की मतदाता ने डाला वोट

ठियोग नगर परिषद के 7 वार्डों में मतदान प्रक्रिया जारी है. यहां मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. दोपहर 11 बजे तक 7 वार्डो में 50 प्रतिशत के लगभग मतदान हुआ है, जिसमें वार्ड नंबर एक में 132 मत, वार्ड नंबर दो में 107, वार्ड नंबर तीन में 125 लोगों ने मतदान किया. वहीं, ठियोग में 102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह ने मतदान किया.