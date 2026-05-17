ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव में बुजुर्गों का जोश दिखा 'हाई', देखें मतदान केंद्र की तस्वीरें

नगर निकाय चुनावों में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया. बुजुर्गों में भी वोटिंग के लिए युवाओं जैसा जोश नजर आया.

102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह
102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 3:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान जारी है. प्रदेश की कुल 51 नगर निकायों में वोटिंग जारी है. इनमें 4 नगर निगम मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन भी शामिल है. इसके अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में भी वोटिंग जारी है. सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं. मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया. बुजुर्गों में भी वोटिंग के लिए युवाओं जैसा जोश नजर आया.

शतायु मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंच कर लोकतंत्र की सबसे छोटी सरकार बनाने में सहयोग किया. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान कर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और परिजनों ने बुजुर्गों का भरपूर साथ दिया. बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का मकसद लोकतंत्र में हर सदस्य की सहभागिता सुनिश्चित करना है. बुजुर्गों के साथ दिव्याग भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंचे.

पूर्व CM शांता कुमार ने डाला वोट

पालमपुर नगर निगम चुनाव के तहत शुघर मतदान केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि जनता को साफ छवि और काम करने वाले योग्य उम्मीदवार को चुनना चाहिए. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आज की जनता पूरी तरह जागरूक है और सही फैसला करना जानती है.

शांता कुमार ने किया मतदान (ETV Bharat)

104 वर्षीय बुजुर्ग ने डाला वोट

नगर पंचायत कण्डाघाट स्थित वार्ड नम्बर-7 के बृजेश्वर महादेव वार्ड में 104 वर्षीय बुजुर्ग मेहरू ने मतदान किया और अपने इस कार्य से सभी को प्रेरित किया. मतदान केंद्र पर उनका पोलिंग बूथ पर तैनात अधिकारियों ने स्वागत किया और खूब सराहना की.

104 साल के मतदाता ने किया मतदान
104 साल के मतदाता ने किया मतदान (ETV Bharat)

102 साल की मतदाता ने डाला वोट

ठियोग नगर परिषद के 7 वार्डों में मतदान प्रक्रिया जारी है. यहां मतदाता 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. दोपहर 11 बजे तक 7 वार्डो में 50 प्रतिशत के लगभग मतदान हुआ है, जिसमें वार्ड नंबर एक में 132 मत, वार्ड नंबर दो में 107, वार्ड नंबर तीन में 125 लोगों ने मतदान किया. वहीं, ठियोग में 102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह ने मतदान किया.

02 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह
102 साल की वृद्ध महिला और 90 वर्षीय बुजुर्ग केहर सिंह (ETV Bharat)

92 साल के मतदाता सीता राम सूद ने मतदान किया

नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 1 में 92 साल के मतदाता सीता राम सूद ने मतदान किया.

वोट करने के लिए जाते सीता राम
वोट करने के लिए जाते सीता राम (ETV Bharat)

दिव्यांग का एनसीसी कैडेट ने किया स्वागत

एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में दोनों हाथ खो देने के बावजूद रामपुर में एक वरिष्ठ नागरिक वोट देने पहुंचे. लोकतंत्र के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी को कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती उन्होंने इसे मतदान करके साबित किया है. अपने साथी के सहयोग से उन्होंने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

हादसे में खो दिए दोनों हाथ
हादसे में खो दिए दोनों हाथ (ETV Bharat)

81 वर्षीय राकेश कुमारी ने मतदान किया

नगर परिषद नूरपुर वार्ड -9 की 81 वर्षीय राकेश कुमारी ने मतदान किया. मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने वोट की कीमत पता होनी चाहिए. वो अपने पोते के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची थी.

नुरपुर में बुजुर्ग मतदाता ने किया वोट
नुरपुर में बुजुर्ग मतदाता ने किया वोट (ETV Bharat)

62 वर्षीय दृष्टिबाधित मतदाता दिलीप कुमार ने किया मतदान

नगर परिषद देहरा के वार्ड-7 के 62 वर्षीय दृष्टिबाधित मतदाता दिलीप कुमार ने उत्साहपूर्वक किया मतदान किया. उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है. अच्छे जनप्रतिनिधि जीतकर आए इसके लिए बढ़चढ़ कर मतदान करना चाहिए.

दृष्टिबाधित मतदाता ने किया वोट
दृष्टिबाधित मतदाता ने किया वोट (ETV Bharat)

82 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता आशा राम ने किया वोट

मंडी जिले की नगर पंचायत करसोग के पुराना बाजार वार्ड में लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था की मिसाल देखने को मिली. यहां 82 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता आशा राम चलने-फिरने में असमर्थ होने के बावजूद व्हीलचेयर पर बैठकर पोलिंग बूथ पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ अपना मतदान किया.

82 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता आशा राम
82 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता आशा राम (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: चंबा में वोटिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत, डॉक्टर भी नहीं बचा पाए जान

TAGGED:

HIMACHAL NIGAM CHUNAV
HIMACHAL CORPORATION VOTING
HIMACHAL VOTING AND RESULT
HIMACHAL MC ELECTION RESULT
HP MUNICIPAL CORPORATION ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.