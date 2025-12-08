ETV Bharat / state

'लीगल है संजौली मस्जिद..', मुस्लिम समुदाय ने पेश किया 1915 का रेवेन्यू रिकॉर्ड

संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय ने बड़ा दावा किया है। समुदाय ने 1915 का रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश करते हुए इसे लीगल बताया है।

President of All Himachal Muslim Organization
1915 का रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाते संगठन के अध्यक्ष नजाकत अली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: संजौली मस्जिद विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है. ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि संजौली में बनी मस्जिद अवैध नहीं है, बल्कि वर्ष 1915 से यहां मौजूद है.

ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा, '1915 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद का जिक्र है. संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन यह गैरकानूनी नहीं है. अब संगठन मस्जिद निर्माण की कानूनी मंजूरी और नक्शा पास करवाने के लिए नगर निगम शिमला आयुक्त के पास आवेदन करेगा'.

शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजाकत अली ने कहा कि मुस्लिम समाज जल्द ही नगर निगम आयुक्त के पास जाकर मस्जिद के निमार्ण को नियमों के मुताबिक वैध करने के लिए आवेदन करेगा. हाशमी ने यह भी कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो भी आदेश देगा, वे उसका पालन करेंगे. उन्होंने प्रदेश में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

हाशमी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग व्यक्तिगत फायदे के लिए इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता निजी हित साधने के लिए मस्जिद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा खसरा नंबर पर निर्माण न होने का दावा गलत है, और यदि हिंदू पक्ष पहले यहां देवता का स्थान होने का दावा करता है, तो उन्हें इसके दस्तावेज पेश करने चाहिए.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामला, ऊपरी मंजिलें हटाने के आदेश, निचली 2 मंजिलों पर यथास्थिति, 9 मार्च को अगली सुनवाई

दूसरी ओर, हिंदू संघर्ष समिति ने मुस्लिम संगठन के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. समिति के नेता विजय शर्मा ने कहा, 'प्रेस वार्ता में रखे गए तथ्य "झूठ का पुलिंदा" हैं और यह स्क्रिप्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की है, जिसे मुस्लिम नेता पढ़ रहे हैं. इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं ने भी इसी मस्जिद को बचाने के लिए कथित रूप से स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसके विरोध में उन्हें आमरण अनशन करना पड़ा था'.

विजय शर्मा ने दावा किया कि मस्जिद विवाद में अदालत पांच बार मुस्लिम पक्ष के खिलाफ निर्णय दे चुकी है, इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष बार-बार गलत तथ्य पेश कर रहा है.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामला, हाईकोर्ट के आदेश को टूल की तरह इस्तेमाल न करे वक्फ बोर्ड, एमसी कोर्ट के फैसले के अनुसार गिराए अवैध ढांचा

TAGGED:

HINDU SANGHARSH SAMITI
SANJAULI MOSQUE CASE
SANJAULI MOSQUE CONTROVERSY
ALL HIMACHAL MUSLIM ORGANIZATION
SANJAULI MOSQUE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.