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पति-पत्नी चुनाव लड़ने मैदान में उतरे, दोनों एक दूसरे के अलावा खुद को नहीं डाल पाएंगे वोट, जाने क्यों

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनावों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. शनिवार 2 मई को नगर निकाय के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है. हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर निकायों के लिए उम्मीदवार अपनी-अपनी दावेदारी जता रहे हैं. इन चुनावों में कई जगहों से बेहद रोचक तस्वीरें निकल कर आ रही है.

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो नगर पंचायत भुंतर में पति और पत्नी एक बार एक साथ फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं. नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 2 से मीना ठाकुर ने अपना आवेदन दिया है, तो वहीं, उनके पति कर्ण ठाकुर ने वार्ड नंबर 4 से अपनी दावेदारी पेश की है. ये दोनों पहले नगर पंचायत भुंतर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अब एक बार फिर से पति-पत्नी दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे हैं. दोनों ही वार्ड नंबर एक के रहने वाले हैं और यहीं से पहले भी चुनाव जीते हैं. 2020 में मीना ठाकुर और 2015 में कर्ण ठाकुर नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस बार वार्ड नंबर-1 के आरक्षित होने के कारण दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में दोनों ही अपने आप को वोट नहीं डाल पाएंगे.

महिलाओं की दावेदारी अधिक

इसके अलावा चुनाव लड़ने के इच्छुक दूसरे लोग अपने वार्ड आरक्षित होने के कारण दूसरी जगह से चुनावी दंगल में उतर रहे हैं या अपने ही परिवार की महिला या समर्थक को मैदान में उतार रहे हैं. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 7 से पूर्व अध्यक्ष रविंद्रा डोगरा ने भी अपनी दावेदारी जताई है. इसके अलावा नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर एक में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके एवं पूर्व एचपीएमसी उपाध्यक्ष राम सिंह ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है. कुल्लू जिले में पहले दिन 23 और दूसरे दिन वीरवार को 32 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है. इस में अभी भी चुनावी मैदान में महिलाओं की दावेदारी अधिक देखने को मिल रही है.